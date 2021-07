Même dans ses rêves les plus fous, il n’aurait sans doute pas osé l’imaginer. En prenant le Grand Départ de Brest, samedi dernier, Mark Cavendish était, a priori, déjà satisfait de revenir sur les routes d’une course qu’il affectionne tant, trois ans après sa dernière participation. Ce retour remarqué a toutefois pris la forme d’une résurrection. Le sprinteur de Deceuninck-Quick Step a en effet levé les bras à Fougères, mardi, puis à Châteauroux, jeudi . Il comptabilise désormais 32 victoires en carrière sur le Tour de France. Seule la légende Eddy Merckx, du haut de ses 34 succès, fait mieux.

Alors, forcément, la question est sur toutes les lèvres : le Cav’ va-t-il égaler, voire détrôner le "Cannibale" ? Ce qui paraissait absolument inconcevable il y a encore quelques jours commence à prendre forme dans l’esprit de certains. Le coureur de 36 ans, lui, ne veut surtout pas entendre parler du quintuple vainqueur du Tour. "Ne prononcez pas ce nom !", s’est-il exclamé après avoir franchi la ligne ce jeudi, au moment où le journaliste qui l’interrogeait s’apprêtait à le lancer sur le sujet.

Cavendish : "J’en veux encore une"

Si je peux en gagner cinquante de plus, j'irai les chercher !

"Je ne pense à rien, si ce n’est gagner, encore et encore, a poursuivi le champion du monde 2011. J’ai remporté une étape, puis une deuxième. J’en veux encore une. C’est l’histoire de ma vie." Et d’ajouter, avec un sourire qui grimpait jusqu’à ses oreilles : "Si je peux en remporter cinquante de plus, j’irai les chercher ! Je ne pensais pas que je pourrais regagner un jour sur le Tour, mais je l’ai fait."

Cette réponse semble tout dire de l’état d’esprit dans lequel se trouve Cavendish sur cette édition de la Grande Boucle. Trop heureux d’être de retour sur le devant de la scène, il n’entend pas se mettre la pression avec des records que d’aucuns pensaient inatteignables. Il sait d’où il vient et n’a certainement pas oublié son immense passage à vide, qui a laissé planer un sérieux doute quant à son avenir dans le peloton professionnel. Au fond, peu importe qu’il ne gagne plus d’ici les Champs-Élysées, ou qu’il ne parvienne pas à conserver le maillot vert. Le pari est déjà largement réussi.

Lefevere, pari réussi

Il l’est aussi pour Patrick Lefevere, qui l’a enrôlé au sein de sa formation fin 2020, alors que plus grand monde ne croyait en lui. "Il a sorti un sprint digne de ses plus grandes journées, a soufflé le manager belge, apparemment époustouflé, au micro de France Télévisions. Je pensais qu’il pouvait revenir, mais sans savoir à quel niveau exactement." À un niveau qui l’a rapproché d’un record emblématique. Même s’il est formellement interdit d’en parler…

