C'était la dernière chance pour les baroudeurs. Ils l'ont saisie. A la veille du chrono de Saint-Emilion et à 48h de Paris, une échappée fleuve s’est joué la victoire à Libourne, au terme d’une 19e étape au scénario assez surprenant. Membre d’un premier coup de six coureurs qui a été rejoint par un groupe de contre à 100km du but, Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a trouvé les ressources pour ressortir à 25km de l’arrivée et remporter en solitaire sa deuxième étape sur ce Tour de France. Un numéro invraisemblable, à 48 km/h de moyenne vent de face, deux semaines après son premier raid victorieux du Creusot.

