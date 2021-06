Si on vous dit "Primoz Roglic" et que vous avez assisté au contre-la-montre de La Planche des Belles Filles, il y a de fortes chances pour que la première image qui vous vienne en tête soit celle du maillot jaune, casque de travers et bave aux lèvres dans la dernière rampe de l'arrivée vosgienne. Renseigné sur les écarts, Roglic savait qu'il avait perdu le Tour de France. Cette invraisemblable journée renferme encore quelques mystères mais le leader de la Jumbo-Visma sait aussi qu'elle peut, en partie, s'expliquer. Alors en 2021, il a corrigé certaines erreurs pour ne pas revivre le même cauchemar.

Primoz était tombé très lourdement sur le Dauphiné, ce qui l'avait totalement privé d'entraînement avec son vélo de chrono avant le Tour. Au matin de la Planche, cela faisait plus de six semaines qu'il n'était pas monté sur sa machine, c'est un énorme handicap". Ces coureurs ont l'habitude de monter sur leur machine de contre-la-montre mais en 2020, avec l'arrêt forcé dû à la pandémie, les choses étaient bien différentes. Interrogé par L'Equipe , Mathieu Heijboer, directeur de la performance chez Jumbo-Visma, avait avancé une première explication à la contre-performance, toute relative il faut le rappeler (Roglic avait terminé 5e du chrono), de son coureur : "". Ces coureurs ont l'habitude de monter sur leur machine de contre-la-montre mais en 2020, avec l'arrêt forcé dû à la pandémie, les choses étaient bien différentes.

Du travail en soufflerie et beaucoup de chronos à l'entraînement

Même avec toute la volonté du monde, Roglic ne pourra pas influer sur la performance de ses adversaires, à commencer par Tadej Pogacar, aérien au possible sur les pentes de La Planche des Belles Filles en 2020. Alors, il a fait tout ce qu'il pouvait pour maximiser ses chances à lui. Heijboer, toujours pour L'Equipe en avril dernier : "Primoz va faire beaucoup d'entraînements sur son vélo de chrono, au minimum deux ou trois par semaine, avec quelqu'un en permanence avec lui pour corriger sa position. Il y a des routes très adaptées en Espagne et à Tignes (où le Slovène a passé de longues semaines avant le départ du Tour) aussi, dans la vallée." Le quotidien nous apprenait même que Jumbo-Visma et son coureur ont travaillé en soufflerie.

Avril, c'est aussi le mois où Primoz Roglic s'est offert une belle journée de travail et de reconnaissance en plus d'un petit coup de com'. Le 11 avril, Grischa Niermann, directeur sportif de Jumbo-Visma, postait à 8h du matin, sur Twitter, une photo de Primoz Roglic sur son vélo de chrono avec la légende suivante : "De retour au travail avec Roglic. 20e étape du Tour de France". Jusqu'ici rien d'anormal direz-vous. La veille en fin d'après-midi, le Slovène avait remporté le Tour du Pays basque à Arrate. De la ville basque à Libourne, lieu de départ de l'ultime chrono du Tour, il y a 333 kilomètres. Et ce n'est pas fini.

Un trip de 772 km pour reconnaître les deux contre-la-montre

Plus tard, à 13h38, Niermann se fendait d'une seconde photo. "Chrono numéro 2. 5e étape". De Saint-Emilion, lieu d'arrivée de la 20e étape, à Changé, départ de la 5e, il y a 439 km, C'est donc un trip de 772 bornes au lendemain d'un succès de prestige que s'est offert Roglic. Le tout pour reconnaître les deux contre-la-montre de la Grande Boucle 2021. "Nous avons vu à quel point ils seront décisifs, disait-il deux jours avant le grand départ. Nous avons vu l'année dernière qu'ils pouvaient être cruciaux et faire de grosses différences". En montagne, les écarts sont de plus en plus faibles, aussi il y a de fortes chances pour que les chronos soient d'autant plus importants.

"Nous avons essayé de s'entraîner avec le vélo de chrono, nous avons mis beaucoup d'efforts dans ce domaine", ajoutait-il encore. Le message est passé. Reste que Roglic, comme les autres, ne peut pas tout contrôler. Il n'avait sans doute pas imaginé s'élancer sur le contre-la-montre avec un nombre de pansements si impressionnant qu'il le ferait passer pour une momie suite à sa chute de lundi. S'il n'a rien de cassé, le Slovène ne sera sans doute pas à 100% Déjà repoussé à 56 secondes de Pogacar, le deuxième de l'édition 2020 joue pourtant déjà gros.

Une grosse chute et de sacrés bobos : Roglic a déjà perdu gros

