On peut ne compter que 2 millions d’'habitants, ne pas faire partie d’'un Euro de football élargi à 24 nations, mais pourtant dominer le cyclisme mondial depuis plus d’un an, avec non pas un mais deux champions. Tel est le paradoxe de la Slovénie, qui s’apprête à vibrer derrière ses deux vedettes durant le Tour de France, Primoz Roglic et Tadej Pogacar.

Les deux hommes avaient fait le doublé l’édition précédente, le premier portant le maillot jaune 11 jours durant avant que le second ne lui chipe contre toute attente, la veille de l’arrivée lors du chrono de la Planche des Belles Filles, dans un scénario qui appartient déjà à la légende du Tour.

Neuf mois plus tard, les voilà de retour sur la plus grande course au monde, à nouveau avec les costumes des deux grands favoris, Roglic animé par un sentiment de revanche, Pogacar par celui de confirmer son statut de prodige. Le premier ne s’est pas apitoyé sur son sort à la sortie du Tour 2020, remportant dans la foulée Liège-Bastogne-Liège à son coup d’essai, avant de gagner sa 2e Vuelta, en novembre, ce qui lui a permis d’être élu Vélo d’Or avec une nette avance devant son compatriote et bourreau du Tour.

Tour de France Une armée mexicaine et des promesses : INEOS pour enflammer le Tour ? IL Y A 2 HEURES

Et Pogacar a coiffé Alaphilippe sur la ligne : le final haletant à Liège en vidéo

Seulement 9 jours de course en commun depuis le Tour 2020

Pogacar, lui, n’a pas vraiment insisté en coupant seulement deux semaines après son insolent succès sur le Tour, dont il a été à 21 ans le plus jeune lauréat depuis 1904. Mais il a repris 2021 aussi fort qu’il avait terminé le précédent exercice en s’offrant un premier Monument, Liège-Bastogne-Liège, et raflant toutes les courses par étapes placées sur son chemin (UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Tour de Slovénie) à l’exception du Tour du Pays Basque, où il s’est fait piéger comme son coéquipier et leader de circonstance Brandon McNulty lors de la dernière étape, vers Arrate, au bénéfice de Roglic, qui rendit d’une certaine manière la monnaie de la pièce à son jeune compatriote.

Résultats de Primoz Roglic et Tadej Pogacar depuis le Tour 2020

Primoz Roglic Tadej Pogacar Mondiaux 2020 (course en ligne) 33e 6e Liège-Bastogne-Liège 2020 1er 3e Vuelta 2020 1er Absent UAE Tour 2021 Absent 1er (+1 victoire d'étape) Strade Bianche 2021 Absent 7e Tirreno-Adriatico 2021 Absent 1er (+1 victoire d'étape) Paris-Nice 2021 15e (+3 victoires d'étape) Absent Tour du Pays Basque 2021 1er (+ 1 victoire d'étape) 3e (+1 victoire d'étape) Amstel Gold Race 2021 69e Absent Flèche Wallonne 2021 2e Absent Liège-Bastogne-Liège 2021 Absent 1er

Cette confrontation d’avril, sur les routes basques de moyenne montagne, fut la seule entre les deux hommes dans le cadre d’une épreuve par étapes depuis le Tour 2020. Ils n’ont en fait partagé que 9 jours de course depuis l’arrivée aux Champs-Elysées - on notera que le seul à avoir gagné une course quand Pogacar et Roglic quand étaient au départ est Alaphilippe lors des Mondiaux - et n’ont jamais eu l’occasion de se jauger en haute montagne.

Pas même en juin, où les deux hommes ont boudé le Dauphiné et le Tour de Suisse, les habituelles courses de préparation en vue du Tour. Pogacar a préféré rester chez soi pour disputer son Tour national (qu’il a facilement remporté, sans véritable concurrence) et Roglic a enchaîné les stages en altitude, en Sierra Nevada puis à Tignes. Difficile, pour ne pas dire impossible, de se faire une idée du rapport de force entre les deux favoris du Tour.

Pogacar-Roglic : deux préparations différentes en vue du Tour de France

"Ça a l'avantage de laisser un peu de suspense, sourit David Moncoutié, notre consultant à l’antenne d'Eurosport. Pogacar et Roglic sont pour moi les deux plus fortes individualités. Je n'écarte pas pour autant les autres formations. Ineos a un très gros collectif, Movistar aussi, ils peuvent jouer les trouble-fêtes. Mais Pogacar reste mon favori n°1. Il a un moteur énorme et on a vu sa capacité à enchaîner les victoires derrière le Tour. Il n’a pas vraiment de point faible. Si ce n’est peut-être son équipe. Même si elle s’est renforcée (Majka, McNulty, Formolo, Hirschi et Rui Costa l’épauleront en montagne, ndlr), ça reste sur le papier un peu moins fort que Jumbo-Visma ou INEOS."

Moncoutié : "Ils ne manqueront plus l’opportunité de piéger Pogacar"

Arrivé dans la peau d’un outsider l’an passé, Pogacar va cette fois découvrir l’énorme pression qui incombe au vainqueur sortant et grand favori du Tour de France. Une pancarte sur le dos aux dimensions de son talent qui le privera des éventuelles libertés dont il avait pu bénéficier en septembre dernier, notamment dans Peyresourde. "S’il connaît un moment de faiblesse ou se retrouve pris dans une bordure, on peut être sûr que ses adversaires vont embrayer tout de suite, anticipe David Moncoutié. Ils ne manqueront plus l’opportunité de le piéger."

Trop sûre d’elle, Jumbo-Visma avait verrouillé la course une fois le maillot jaune arrivé sur le dos de Roglic, quitte à emmener Pogacar dans un fauteuil jusqu’au dénouement que tout le monde connait. La formation néerlandaise promet d’avoir retenu la leçon. "Avec l’expérience acquise l’an dernier, je suis convaincu que nous serons plus malins tactiquement, déclare Roglic dans le dernier numéro de Vélo Magazine. Nous l’avons déjà démontré ces derniers mois, notamment au Tour du Pays Basque. Avec la manière de courir là-bas, nous avons compliqué la tâche de nos adversaires."

Jeudi, en conférence de presse, Grischa Niermann, l’un des entraîneurs de Jumbo-Visma, déclairait ainsi : "À certains endroits de la course, nous appliquerons peut-être une tactique différente de celle de l’année dernière".

Pogacar Roglic Crédit: Getty Images

Roglic : "Pogacar n’est pas mon seul adversaire"

Différente, la préparation de Roglic l’a été aussi. Le n°1 mondial n’a plus couru depuis sa 13e place sur Liège-Bastogne-Liège et aura donc observé 62 jours sans épingler un dossard lorsqu’il s’élancera de Brest, samedi. Une approche assez radicale, pour ne pas dire révolutionnaire si elle s’avère couronnée de succès dans trois semaines. "Ça lui a permis de se ressourcer complètement, de travailler dur à l'entraînement, de rester dans sa bulle sans avoir de transfert à effectuer sur les compétitions, analyse David Moncoutié. Au final, c’est un peu la même chose pour Pogacar qui était à domicile en faisant le Tour de Slovénie. Les deux ont cherché à préserver au maximum la fraîcheur physique et mentale avant d’arriver à Brest."

Deux mois sans courir pour Roglic, ça pourrait sembler beaucoup au moment de s’aligner sur le Tour, surtout que l’on débute par un week-end explosif avec deux arrivées successives en bosse. "Je ne m’attends pas du tout à ce qu’il soit à court de rythme samedi et dimanche, affirme David Moncoutié. L’an dernier, qui était certes une année particulière pour tous, il était très fort à sa reprise sur le Tour de l’Ain. On sait que c’est un coureur qui marche tout de suite, il est très professionnel, et Jumbo-Visma ne laisse rien au hasard. Le Tour, c’est un objectif qu’il a préparé. Je vois ça plutôt comme un avantage de ne pas avoir couru, il aura plus de fraîcheur mentale. Je ne vois pas ça comme un problème. En tout cas, pas pour un coureur comme lui."

Chez Jumbo-Visma, on clame ne pas faire une fixette sur Pogacar. "La concurrence est plus forte que l’an dernier", assure Grischa Niermann. Et Roglic de vouloir déplacer la focale : "C’était peut-être excitant pour les observateurs de revivre cette rivalité entre nous, mais je le dis : dans le cyclisme et sur le Tour, Pogacar n’est pas mon seul adversaire." Réponse à venir d’ici le 18 juillet.

Primoz Roglic espère avoir un autre visage à l'issue du dernier chrono du Tour de France 2021 Crédit: Eurosport

Tour de France Alaphilippe, Démare, Martin, Bouhanni : Comment les Français peuvent réussir leur Tour IL Y A 11 HEURES