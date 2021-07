Les jours passent et Tadej Pogacar se rapproche inexorablement d'une deuxième victoire finale dans le Tour de France. Fort d'une avance de 5'18'' sur son dauphin, Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), le leader d'UAE Emirates pourrait se contenter de gérer. Mais la perspective de remporter une étape de prestige dans les Pyrénées, ce mercredi au sommet du col du Portet, semble aussi le faire saliver. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre au départ de Muret.

"Je suis en forme, j’ai bien dormi, la météo est bonne (rires), a déclaré le Slovène, alors qu'une pluie fine s'abattait sur les coureurs. J'espère avoir de bonnes jambes. On va voir ce que les autres feront, mais si j’ai l’opportunité d’aller chercher l’étape, je le ferai." Avant d'ajouter, comme pour préciser le sens de son propos : "Si je me sens bien, je tenterai ma chance. Si ce n’est pas le cas, je me contenterai de suivre."

Ce sera dur pour tout le monde

Avec deux cols classés en 1re catégorie (Peyresourde, Val Louron-Azet) et une ultime difficulté hors-catégorie (Portet), le programme s'annonce dantesque et la formation émiratie sera mise à rude épreuve. "Ce qui est sûr, c’est que ce mercredi, ce sera dur pour tout le monde, a reconnu 'Pogi'. Chacun voudra faire la différence (...) Le col de Peyresourde sera une rampe de lancement pour des attaques, donc nous devrons faire attention. Nous sommes prêts."

