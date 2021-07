Les jours se suivent et se ressemblent pour Tadej Pogacar. Déjà vainqueur mercredi sur les pentes du Portet, le Slovène de la formation UAE Team Emirates a remis ça ce jeudi en s’imposant sur la 18e étape au sommet de Luz Ardiden, sa 3e victoire d’étape sur ce Tour de France. Comme la veille, Pogacar a dominé au sprint ses deux plus proches poursuivants au général, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). Il en profite aussi pour s’emparer du maillot à pois, qu’il remportera à Paris pour la deuxième année consécutive.

Un ultime coup de fusil pour un nouveau triomphe : l'arrivée victorieuse de Pogacar

Tour de France Un duo français au sommet du Tourmalet : Latour devance Gaudu IL Y A 2 HEURES

Gaudu a tenté, en vain

Il est juste trop fort pour la concurrence. Comme au col du Portet, personne n'a pu se mesurer à Tadej Pogacar. Le Slovène n'avait pas forcément prévu de jouer l’étape sur ce 18e opus mais le scénario de la course lui aura été complètement favorable. Avec une étape courte, la tâche était forcément compliquée pour l’échappée, qui aura tout donné pour se former sur le plat. Mais la Bahrain-Victorious ne voulait pas laisser filer, dans l’optique de défendre le maillot à pois de Wout Poels. Mais, malgré ses 10 points décrochés au sommet du Tourmalet, le Néerlandais n’a rien pu faire et s’en voit dépossédé au pire des moments.

Un duo français au sommet du Tourmalet : Latour devance Gaudu

Après avoir montré de bonnes jambes la veille, David Gaudu a tenté cette fois d’anticiper la grande bagarre en attaquant très tôt dans le col du Tourmalet, à 46km de l’arrivée. Le Breton de la Groupama-FDJ, accompagné un temps par Latour (TotalEnergies) ou Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) notamment, a compté jusqu’à 1'05" d’avance sur le peloton.

Mais la formation INEOS Grenadiers voulait absolument remporter son étape et a roulé derrière le Français, qui s’est isolé dans la descente du Tourmalet et a tenté de résister avant d’être repris à 9,5 kilomètres. Un coup de panache qui n’a pas payé, malgré le gain du prix de la combativité, et qui ne lui permet même pas d’intégrer le top 10.

Uran grand perdant du jour

Pourtant, le tempo imposé par les INEOS Grenadiers dans le Tourmalet, bien que peu élevé, a fait une victime de marque : lâché à 4km du sommet, complètement défaillant, Rigoberto Uran (EF Education Nippo) a perdu près de 9 minutes sur Pogacar et dit adieu à ses espoirs de podium. Le voilà désormais 10e du général.

Une défaillance qui profite aussi à Guillaume Martin (Cofidis, 8e), même si le Français n’a pas pu suivre lorsque le maillot jaune est passé à l’attaque à 3,5km de l’arrivée. Une violente accélération en deux temps qui a fait le ménage puisque seuls ont pu le suivre Vingegaard et Carapaz, comme au Portet, mais aussi Enric Mas (Movistar), dans un bien meilleur jour.

Fatal Tourmalet : Uran a lâché prise et a pris très cher

L’Espagnol a même tenté de surprendre à deux reprises ses adversaires, dont une belle attaque à 850m de la ligne, mais Pogacar tenait vraiment à s’imposer à Luz-Ardiden. Très facile, impressionnant, le Slovène a contré Mas pour s’envoler dans les derniers mètres, malgré les efforts de Carapaz, qui doit encore se contenter de la 3e place.

Après avoir beaucoup roulé, INEOS Grenadiers a encore perdu, symbole d’un Tour où rien ne sera allé dans le bon sens pour les Britanniques. Vainqueur déjà de sa 6e victoire sur la Grande Boucle, Tadej Pogacar conforte un peu son maillot jaune et son maillot blanc, auxquels il ajoute le maillot à pois. Comme l’an dernier finalement.

Tour de France Fatal Tourmalet : Uran a lâché prise et a pris très cher IL Y A 2 HEURES