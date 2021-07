Ce Tour de France est décidément complètement fou. Alors que le peloton entre dans les Alpes ce samedi entre Oyonnax et Le Grand-Bornand, les organisateurs vont peut-être devoir changer leur fusil d'épaule pour ce qui concerne le parcours. En cause, un camion Cochonou coincé à deux kilomètres du sommet selon l'équipe Israël-Start Up Nation.

