C’est le retour d’un géant. Cinq ans après sa dernière victoire sur le Tour de France, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a de nouveau levé les bras, ce mardi à Fougères. L’homme de l’île de Man a devancé Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) au terme d’un sprint massif haletant mais qui aurait pu rester vain, le vaillant échappé Brent Van Moer (Lotto-Soudal) n’ayant été repris qu’à une centaine de mètres de l’arrivée. Rien n’a changé au classement général, dont la tête est toujours occupée par Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Après trois jours de tempête, l’heure était à l’accalmie ce mardi. Dans un premier temps, du moins. Pour son ultime étape en Bretagne, le peloton avait décidé de marquer le coup. D’abord en mettant pied à terre peu après le départ réel, afin d’afficher son mécontentement au lendemain d’une journée marquée par de nombreuses chutes. Puis en roulant à une allure très modérée pendant une dizaine de kilomètres. Ce n’est qu’ensuite que deux intrépides, Brent Van Moer (Lotto-Soudal) et Pierre-Luc Périchon (Cofidis), se sont échappés.

Van Moer échoue aux portes de l'exploit

L’un et l’autre étaient sans doute bien conscients que leur entreprise, sur un tracé aussi plat et aussi court, n’avait que très peu de chances d’aboutir. Leur avance ne s’est d’ailleurs jamais envolée bien au-delà des trois minutes, signe que les équipes de sprinteurs n’avaient guère l’intention de jouer avec le feu. Et pourtant…

Déjà auteur d’un sacré numéro de soliste lors de la première étape du dernier Dauphiné, qu’il avait remportée à la surprise générale, Van Moer a tenté de récidiver en partant seul à une douzaine de kilomètres de l’arrivée. Derrière, le peloton, désorganisé, a mis du temps à réagir. Le Belge, rouleur chevronné, en a profité pour grappiller, pour croire en un indicible exploit. Enfin lancé à vive allure, le peloton a néanmoins rattrapé le fuyard dans le final, en faux-plat montant. C’est là, dans les ultimes mètres, que Mark Cavendish est sorti de sa boîte.

Bien emmené jusque-là par ses équipiers, dont Julian Alaphilippe - qui va lui laisser le maillot vert à compter de mercredi -, le champion du monde 2011 a fait parler sa puissance retrouvée pour déboîter Jasper Philipsen et couper la ligne en tête. Sitôt après, l’émotion l’a submergé. Cette nouvelle victoire sur la Grande Boucle, la 31e de sa carrière, est assurément l’une des plus belles. Parce que beaucoup le considéraient fini pour le cyclisme de haut niveau. Et qu’il vient, avec une rage incroyable, d’acter son retour sur le devant de la scène.

