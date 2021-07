Un soleil zénithal, l’odeur des vignes caressant les narines, mais Wout Van Aert le sentait déjà depuis plusieurs jours, que son heure avait sonné. De son propre aveu, "ce n’était pas une étape quelconque, elle faisait partie de (s)es objectifs". Le vice-champion du monde en titre de l’exercice va même plus loin : "J'étais déjà concentré dessus pendant les dernières étapes de montagne." Aiguillé par les pointages intermédiaires de Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick Step), le natif d’Herentals, petite bourgade de Flandre qu’il se partage avec "l'Empereur" Rik Van Looy – un autre modèle de polyvalence -, n'a eu de cesse de creuser l'écart sur son dauphin, jusqu'à couper la ligne avec 21" d’avance sur le champion du Danemark.

Surpuissant, Wout Van Aert a renvoyé à des années lumières l’image d’un champion de Belgique impuissant, l’air hagard face aux images d’un Tadej Pogacar survolté taillant la pente de la Planche des Belles Filles un an plus tôt.

Polyvalence des rôles et des terrains

Pourtant, loin de s’ouvrir l’horizon d’une campagne victorieuse à titre personnel, Van Aert a semblé s’effacer au profit de ses leaders lors de la première semaine. Redoutable sur tous les terrains, le Belge assume d'autre part une polyvalence des rôles au sein de sa formation Jumbo-Visma. Tantôt équipier, tantôt électron libre, le vainqueur de Milan-San Remo 2020 n'a que trop peu joui de sa liberté en première semaine, face aux trublions en chef Julian Alaphilippe et Mathieu van der Poel.

Alors que les deux cités s’adjugent les deux premières étapes, Van Aert se contentait de jouer le bras droit de Primoz Roglic, un rôle à contre-nature pour celui qui, déjà l’an dernier, demandait plus de liberté sur la Grande Boucle. Éclipsé sur le chrono de Laval (4e) par la résistance héroïque de van der Poel, on se demandait même si le prodige Belge avait retrouvé les jambes de sa remarquable campagne 2020, lui qui revenait d'une opération de l'appendicite. S’est ensuit une dernière occasion (manquée) de ravir la tunique jaune au Creusot (lors de la 7e étape), mais, stimulé par son apparat de lumière, Mathieu van der Poel n'a laissé aucune marge à son rival de toujours.

L’histoire s’écrit aussi avec lui

Hasard ou coïncidence, la bascule s'est produite au lendemain de l’abandon du petit-fils de Raymond Poulidor. Deuxième à Valence (10e étape) et seulement battu par Mark Cavendish, le spécialiste du cyclo-cross offrait le lendemain un étalage de sa polyvalence sur les lacets mansardées du mont Chauve. Déposant ses compagnons d’échappée, Van Aert a résisté au retour des favoris, engagés dans une lutte féroce. Libéré après un succès de prestige, le champion a remis son costume d’équipier modèle, prodiguant conseils et encouragements à Jonas Vingegaard. Le rouleur Belge n’a pas manqué de glisser un mot pour son jeune coéquipier (24 ans) à l’arrivée de la 20e étape : "On n'a plus que quatre coureurs (dans l’équipe Jumbo, ndlr) mais on a gagné trois étapes et Jonas est deuxième du général."

Pogacar chatouillé, Alaphilippe animateur et Van Aert vainqueur : le résumé du "double Ventoux"

Un coureur d’équipe, certes, mais Van Aert a doublement apposé son sceau sur cette édition 2021. D’une part, en devenant le troisième Belge de l’histoire à remporter une étape de montagne, de sprint et un chrono sur le Tour, après Jean Aerts et Eddy Merckx. Enfin, le vainqueur du jour a signé la première victoire belge sur un contre-la-montre du Tour depuis 1985, et le succès d’Eric Vanderaerden à Villard-de-Lans devant un certain Bernard Hinault. Lui aussi écrit l’histoire à sa façon.

De la frustration à l’apothéose ?

Comblé après la frustration accumulée depuis le départ en Bretagne, Wout Van Aert prend la mesure de son exploit : "C'est fou quand même ! […] J’ai gagné une étape de montagne la semaine dernière, j’avais déjà gagné des sprints massifs et maintenant je remporte un contre-la-montre sur le Tour de France. Je suis très heureux." Mais l’appétit vient en mangeant, et le cannibale d’Herentals voit grand, très grand pour dimanche : "Je veux essayer de faire le sprint demain (dimanche), c’est une étape spéciale. Gagner sur les Champs, c’est quelque chose que chaque coureur veut. Je ne veux pas rater ma chance quand elle se présente."

Et pourquoi pas vivre l’apothéose sur la plus belle avenue du monde ? En tout cas, on s’autorise tous les fantasmes chez la Jumbo Visma de Merijn Zeeman : "Sa forme s’améliore de plus en plus […] et demain est une autre chance. Nous verrons si nous pouvons rendre les choses plus difficiles pour Cavendish." Quoi qu’il arrive, la cuvée 2021 est d’ores et déjà un grand cru pour l’homme à tout faire de la petite reine.

Wout Van Aert et Jonas Vingegaard ont porté haut les couleurs de la Jumbo-Visma sur le Tour de France 2021 Crédit: Getty Images

