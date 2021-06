Jack Haig, Pello Bilbao et Wout Poels seront au départ du Tour de France, le 26 juin prochain, avec l'équipe Bahrain. Mark Padun n'a en revanche pas été retenu, pas plus que l'Espagnol Mikel Landa, qui n'a pas couru depuis sa chute du Giro. "Evidemment, après le Dauphiné, il y avait la tentation d'emmener Mark Padun sur le Tour. Idem pour Gino Mäder après ses victoires au Giro et au Tour de Suisse. Cependant, ce sont de jeunes talents dans l'équipe avec d'autres objectifs cette saison, et l'équipe a la responsabilité d'examiner un projet à plus long terme pour ces coureurs", a expliqué le directeur de la performance Roger Hammond.

Mark Padun Crédit: Getty Images

Un comportement "agressif" en course

Le directeur sportif Rolf Aldag a annoncé un comportement "agressif" en course: "Notre équipe est prête à affronter chaque étape comme si c'était une course d'une journée." Bilbao (31 ans), qui a déjà couru le Giro cette saison, a pris la 16e place du Tour l'an dernier. Haig (27 ans) s'est classé 5e du dernier Dauphiné et Poels (33 ans) sixième de la Vuelta à deux reprises.

L'équipe alignera aussi le sprinteur italien Sonny Colbrelli et le Slovène Matej Mohoric, déjà vainqueur d'étape sur le Giro et la Vuelta. Mohoric, dont la position favorite en descente (assis sur le tube de selle) est désormais interdite, a été très en vue en mai au Tour d'Italie jusqu'à sa chute spectaculaire et son abandon dans la 9e étape.

L'équipe Bahrain au Tour de France :

Pello Bilbao (ESP), Sonny Colbrelli (ITA), Jack Haig (AUS), Marco Haller (AUT), Matej Mohoric (SLO), Wout Poels (NED), Dylan Teuns (BEL), Fred Wright (GBR)

