La saison 2021 est vraisemblablement la dernière de Peter Sagan avec Bora-Hansgrohe, la fraîcheur des relations entre les deux parties n'incitant guère à envisager une prolongation de contrat. Si nul ne sait encore dans quelle équipe roulera le Slovaque l'année prochaine, on a désormais l'assurance qu'il passera une partie de l'été sur le Tour de France. Le triple champion du monde a en effet été retenu dans la liste de huit coureurs qui participeront à la Grande Boucle (26 juin-18 juillet). Il pourra notamment s'appuyer sur son habituel poisson pilote Daniel Oss pour disputer les sprints.

"Nous avons songé à prendre deux sprinteurs, avec Ackermann et Sagan, a révélé Ralph Denk, le manager de Bora-Hansgrohe. En définitive, nous nous sommes aperçus que Pascal n'était pas à un niveau suffisant pour réussir ses débuts sur le Tour, c'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas pris dans l'équipe." Le dirigeant allemand a aussi annoncé le double objectif de son escouade : "Une victoire d'étape et un Top 5 au général."

Tour de France Le chrono, ce point faible qui n'en sera plus un pour Roglic sur le Tour 08/06/2021 À 15:33

Kelderman en leader, Buchmann et Konrad en renfort

Pour atteindre ce deuxième but, il a prévu de miser sur Wilco Kelderman. 3e du Giro en 2020, le Néerlandais pourra être épaulé par Patrick Konrad et Emanuel Buchmann en montagne. Ce dernier avait été contraint à l'abandon sur les routes du Tour d'Italie alors qu'il était 6e du général. Les polyvalents Lukas Pöstlberger et Nils Politt seront également de la partie. Quant au jeune Ide Schelling (23 ans), passé pro l'an dernier, il participera pour sa part à son premier grand Tour.

La sélection de Bora-Hansgrohe pour le Tour de France : Emanuel Buchmann (ALL), Wilco Kelderman (PBS), Patrick Konrad (AUT), Daniel Oss (ITA), Lukas Pöstlberger (AUT), Nils Politt (ALL), Peter Sagan (SVQ), Ide Schelling (PBS).

Wilco Kelderman Crédit: Getty Images

Tour de France Cosnefroy : "Avec 3 cols à la suite de 9-10%, la 8e étape du Tour sera spectaculaire" 08/06/2021 À 15:32