Christopher Froome sera là. Quadruple vainqueur du Tour de France, le Britannique sera bien au départ de la Grande Boucle millésime 2021, qui démarre le 26 juin prochain. "Après deux ans, je suis impatient de revenir", a-t-il confié dans un communiqué publié par sa formation Israel Start-Up Nation. Si les résultats sont en berne depuis le début de saison, Froome espère donc avoir son mot à dire pendant le Tour.

Chris sera notre capitaine

"Ca a été un chemin difficile depuis ma chute au Critérium du Dauphiné en 2019, mais cela (revenir sur le Tour) a été l'une des mes plus grandes motivations. J'ai travaillé sans relâche pour en arriver là où je suis, et bien que mes ambitions ne soient pas celles de leader, j'espère apporter mon expérience et mon soutien à l'équipe en tant que capitaine de route. Nous avons un prétendant sérieux en Michael Woods, et j'ai hâte de tout donner pour lui et l'équipe", a ajouté Froome.

"Chris sera notre capitaine (...) Sur le plan des performances, je crois qu'on le verra encore plus en jambes sur le Tour qu'au Dauphiné après notre camp d'entraînement dans les Alpes", a estimé Rik Verbrugghe, le manager d'Israel Start-Up Nation. Froome a notamment terminé 96e du Tour de Romandie et 47e du Critérium du Dauphiné.

