C'est un sujet de plus en plus sensible pour ASO, société organisatrice du Tour de France. L'épreuve phare du cyclisme français, et même mondial, doit tenir compte de l'environnement naturel dans lequel elle évolue. La grosse machine de la Grande Boucle a vu une fronde naître l'été dernier, notamment auprès des municipalités nouvellement dirigées par des élus écologistes. Alors que l'édition 2021 va s'élancer, Christian Prudhomme le répète : le Tour ne peut aller que là où il est le bienvenu.

"Nous sommes des locataires, a expliqué le patron du Tour mardi dans un entretien accordé à l'AFP. Parce que le terrain d'expression des coureurs est la route, qui ne nous appartient pas. Nous utilisons les routes qui dépendent pour l'essentiel des conseils départementaux, nous devons travailler main dans la main avec les élus et les services de l'Etat. Les collectivités sont indispensables à la vie du Tour de France, c'est très clair. Nous allons forcément là où nous sommes invités."

Pas de polémique avec EELV

Pour autant, Christian Prudhomme refuse à la fois de polémiquer et de dramatiser. Le Tour conserve toute sa force d'attraction auprès d'un grand nombre d'élus et de villes. "En Bretagne, on a eu la chance d'avoir 32 candidatures de villes en bonne et due forme pour 8 places, rappelle-t-il. Si on avait pris la totalité des villes bretonnes, il n'y avait plus qu'à aller directement sur les Champs-Elysées."

Quant à d'éventuelles tensions entre le Tour, ce qu'il représente, et la principale force politique écologiste de France, il tient également à la relativiser. "Ce n'est pas pareil partout, assure-t-il. Tours est sur le parcours cette année, et son maire Emmanuel Denis est un élu EELV. J'ai aussi entendu des candidats (Yannick Jadot, NDLR) avec un discours relativement différent. Je ne suis pas du tout dans la polémique."

Le Tour se nourrit des beautés de la France et on n'a pas envie d'abîmer ces beautés

Il n'en reste pas moins qu'ASO tient compte des critiques et que le Tour tente, année après année, de "verdir" sa lourde embarcation. "Le Tour se nourrit des beautés de la France et on n'a pas envie d'abîmer ces beautés, dit encore Christian Prudhomme. C'est pour cela que nous avons une attention particulière depuis des années à protéger les zones où nous passons. On est arrivé l'an dernier au Mont Aigoual, au cœur du parc national, cela s'est très bien passé. On travaille pour faire en sorte qu'il y ait moins de plastique dans la caravane, il y en a uniquement pour des produits alimentaires pour des raisons évidentes d'hygiène. Il y a de plus en plus de choses en bambou."

Idem au niveau du parc automobile, très imposant, du Tour. Selon Prudhomme, il y avait 30 voitures hybrides l'an passé. Il y en aura 130 cette année. "La totalité du parc de l'organisation ASO est en véhicules hybrides ou électriques. J'ai fait trois étapes l'an dernier avec une voiture 100 % électrique, je vais en faire 15", insiste le directeur de l'épreuve, toujours avec le même message aux critiques et/ou aux impatients : "On peut toujours nous reprocher de ne pas aller assez vite mais on ne peut pas nous reprocher de ne rien faire."

