Le 24 juillet sera un jour historique pour le cyclisme professionnel féminin. Ce jour-là, renaîtra le Tour de France femmes disparu depuis 2009 sous son appellation Grande Boucle féminine. Puisqu'il fallait un symbole fort pour cette renaissance, ces femmes prendront le relais des hommes qui achèveront leur périple ce 24 juillet. Sous la Tour Eiffel, il y aura de l'excitation et une première vainqueure d'étape sera mise à l'honneur quelques heures plus tard sur les Champs-Elysées.

Sur les traces de Julian Alaphilippe

Nous le disions, le peloton prendra la direction de l'est puisque son but sera de rejoindre la Super Planche des Belles qui promet d'être le clou du spectacle mais qui sera loin d'être le seul grand moment de cette semaine. Les 2e, celle de Provins, et 5e, celle de Saint-Dié-Dès-Vosges, sont, sur le papier, les étapes les moins excitantes mais pour le reste, il devrait chaque jour se passer quelque chose.

Prenez la troisième étape qui reliera Reims à Epernay. A moins de 16 kilomètres de l'arrivée, il faudra escalader la Côte de Mutigny où Julian Alaphilippe avait lancé son Tour fabuleux en 2019 avant le Mont Bernon à moins de quatre bornes de la ligne. La quatrième étape, qui s'achèvera à Bar-sur-Aude sera un petit Liège-Bastogne-Liège puisque pas moins de sept petites ascensions corseront les 58 derniers kilomètres. Mieux, il faudra passer par des chemins dits "blancs ou de vignes. De quoi pimenter la journée.

Un dernier weekend monstrueux

Après un passage par Rosheim (6e étape), le dernier weekend promet énormément. Dès le samedi, ce sera une vraie étape de montagne qu'affrontera le peloton. La septième étape passera par le Petit Ballon (9,3 km à 8,1%) puis le Col du Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) avant le Grand Ballon (13,5 km à 6,7%) et l'arrivée un peu plus bas, au Markstein, dans le final. Le lendemain, pour le grand feu d'artifice, le Ballon d'Alsace (8,7 km à 6,9%) sera un apéritif à ce que les coureuses redoutaient peut-être depuis le départ : La Super Planche des Belles Filles.

L'organisateur, amoureux de la montée vosgienne depuis sa découverte en 2012, a voulu marquer le coup de ces dix ans en la plaçant non seulement sur le parcours des hommes mais aussi en point final du Tour de France féminin. Ces femmes auront en plus l'honneur de monter jusqu'en haut, via le chemin empierré, jusqu'à la "Super Planche" (7 km à 8,7%). Assurément un grand moment pour le cyclisme professionnel féminin.

Le détail des 8 étapes

1re étape : Paris Tour Eiffel - Paris Champs-Elysées (82 km) - Plat

2e étape : Meaux - Provins (135 km) - Plat

3e étape : Reims - Épernay (133 km) - Accidentée

4e étape : Troyes - Bar-sur-Aube (126 km) - Accidentée

5e étape : Bar-Le-Duc - Saint-Dié-Dès-Vosges (175 km) - Plat

6e étape : Saint-Dié-Dès-Vosges - Rosheim (128 km) - Accidentée

7e étape : Sélestat - Le Marksteing (127 km) - Montagne

8e étape : Lure - La Super Planche des Belles Filles (123 km) - Montagne

