Un record de légende a été égalé ce vendredi sur le Tour de France. En s’imposant au sprint à Carcassonne, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a signé sa 34e victoire d’étape sur la Grande Boucle et atteint la marque d’Eddy Merckx. Un exploit inenvisageable il y a encore deux semaines, mais voilà donc le Britannique, fort désormais de 4 victoires sur ce Tour, à hauteur du roi belge, avec la possibilité de le dépasser la semaine prochaine, où deux nouveaux sprints sont attendus à Libourne et Paris.

Pour Tadej Pogacar, toujours en jaune à la veille des Pyrénées, la journée à été paisible à souhait, les bordures n’ayant pas opéré au cours de cette 13e étape, malgré quelques tentatives dans le final.

Sous le soleil du Midi, le peloton a pu roupiller une bonne partie de cette longue journée de transition, 220 kilomètres de plaine pour s’approcher des Pyrénées, qui commenceront samedi. Les équipes de sprinteurs se sont un peu compliquées la tâche en tenant en laisse trop fermement la petite échappée du jour, composée de Pierre Latour (TotalEnergies), Omar Goldstein (Israel Start-Up Nation) et Sean Bennett (Qhubeka NextHash). L’écart n’était plus que de 1’30” à 68 kilomètres de l’arrivée, et c’était trop peu pour que certains baroudeurs passent à côté de l’occasion de relancer la course, après avoir été bloqués en début d’étape par le barrage de Deceuninck-Quick Step et Alpecin-Fenix, trop contentes de laisser filer l’inoffensif trio franco-américano-israélien.

Aucune chance pour les échappés

L’attaque de Philppe Gilbert (Lotto-Soudal) a donc réveillé les hostilités. Celles-ci ont duré 6 kilomètres jusqu’à la survenue d’une chute massive dans une descente, qui a envoyé des coureurs dans un ravin tapis d'arbustes et provoqué l’abandon de Roger Kluge (Lotto-Soudal) et de deux membres de la formation BikeExchange, le vainqueur de la Vuelta 2018 Simon Yates et son équipier Lucas Hamilton.

L’échappée matinale reprise, à 53 km du but, Quentin Pacher (B&B Hotels) a tenté sa chance. Le Français, élu combatif du jour a compté jusqu’à 1’30” d’avance. Mais face au vent, le puncheur toulousain a été logiquement repris à 19 km de l’arrivée. INEOS-Grenadiers a alors pointé son nez pour tenter de faire exploser le peloton sur une portion exposée au vent de côté. En vain. La tension n’est jamais vraiment retombée, alimentée notamment par Wout van Aert et Richard Carapaz, qui y sont allés de leur accélération en tête de peloton. Mais c’est bien un peloton groupé qui s’est présenté à Carcassonne, au pied de la Citadelle.

Le cadeau de Morkov

Avant la flamme rouge, les Deceuninck-Quick Step ont déployé leur TGV pour mettre sur orbite Mark Cavendish. Comme à Fougères, Châteauroux et Valence, le sprinteur de l’île de Man s’est montré le plus fort en s'imposant sur un léger faux-plat montant. Il pourra remercier, un peu plus encore que d'habitude, Michael Morkov, son poisson-pilote, qui semble s’être volontairement relevé dans les derniers mètres pour permettre à son leader de décrocher cette victoire hautement symbolique.

Le Danois termine 2e - ce qui permet d'ailleurs à Cavendish de consolider un peu plus encore son maillot vert - devant Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). C’est déjà la 5e victoire sur ce Tour pour l’équipe Deceuninck-Quick Step, qui tentera de poursuivre sa razzia dès samedi avec la première étape pyrénéenne, à Quillan, qui semble aller comme un gant à Julian Alaphilippe.

