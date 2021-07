La préfecture de Gironde l'a annoncé jeudi soir. Les centaines de milliers de spectateurs attendus le long des deux étapes du tour de France en Gironde, les 16 et 17 juillet, (19e et 20e étapes) devront obligatoirement porter le masque pour éviter la transmission du Covid-19. Cette obligation concerne donc l'étape reliant Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) à Libourne, traversant 25 communes de Gironde, puis le contre-la-montre girondin entre Libourne et Saint-Émilion.

Même obligation "à Saint-Emilion, dans la zone spectateurs d'arrivée le 17 juillet" ainsi que "dans un espace de 100 mètres de chaque côté du parcours du Tour de France les jours de son passage dans les communes du département". Ces mesures sanitaires ont été prise "en concertation avec les autorités sanitaires, les services de l'Etat et l'Union Cycliste Internationale", précise la préfecture. Selon le dernier point de situation de l'ARS Nouvelle Aquitaine, publié le 2 juillet, le taux d'incidence dans le département était de 18,5 pour 100.000 habitants.

