Mathieu van der Poel sera le chef de file d'Alpecin sur le Tour de France. "VDP", qui compte six victoires à son actif cette saison, découvre la Grande Boucle comme trois de ses coéquipiers (Merlier, Rickaert, Sbaragli). Les quatre autres coureurs du groupe belge (Dillier, Meurisse, Philipsen, Vakoc) ont tous une seule participation derrière eux. Limitée en montagne, hormis le Belge Xavier Meurisse, la formation est bâtie surtout en vue des étapes de plaine ou de faible relief avec van der Poel, le nouveau champion de Suisse Silvan Dillier et, pour les sprints, les Belges Tim Merlier, vainqueur d'une étape du récent Giro, et Jasper Philipsen.

Fils d'Adri van der Poel et petit-fils du champion français Raymond Poulidor, décédé en novembre 2019, van der Poel courra son premier grand tour.

Tour de France Lopez, Mas, Soler, Valverde... du beau monde pour mener Movistar IL Y A UNE HEURE

L'équipe Alpecin au Tour de France

Silvan Dillier (SUI), Tim Merlier (BEL), Xandro Meurisse (BEL), Jasper Philipsen (BEL), Jonas Rickaert (BEL), Kristian Sbaragli (ITA), Petr Vakoc (CZE), Mathieu van der Poel (NED)

Tour de France Astana comptera sur Fuglsang et Lutsenko pour viser des étapes IL Y A 2 HEURES