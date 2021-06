Le retour. Nacer Bouhanni fait son come-back sous les couleurs d'Arkea-Samsic sur le Tour de France (26 juin au 18 juillet) qu'il n'a plus couru depuis 2017. Vainqueur de trois étapes au Giro et de trois autres au Tour d'Espagne, le Vosgien (30 ans) n'a jamais pu faire de même sur le Tour lors de ses trois premières participations. L'équipe française alignera deux anciens vainqueurs d'étapes, Warren Barguil et le Colombien Nairo Quintana.

"L'équipe est articulée autour de nos trois leaders: Nairo Quintana, Warren Barguil et Nacer Bouhanni", a annoncé son manager général Emmanuel Hubert. "L'objectif est de nous ouvrir le plus d'opportunités possibles afin de décrocher une victoire d'étape, sans négliger d'autres objectifs au fil de la course." Présent à trois reprises sur le podium final (2e en 2013 et 2015, 3e en 2016), Nairo Quintana n'aura pas de compatriote avec lui au contraire de l'année passée. Ni Winner Anacona ni Dayer Quintana n'ont été retenus.

En revanche, Bouhanni bénéficiera de la présence de son lanceur habituel, le Britannique Dan McLay.

L'équipe Arkea-Samsic au Tour de France :

Warren Barguil (FRA), Nacer Bouhanni (FRA), Anthony Delaplace (FRA), Elie Gesbert (FRA), Dan McLay (GBR), Nairo Quintana (COL), Clément Russo (FRA), Connor Swift (GBR)

