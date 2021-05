C'est certain". Christian Prudhomme a annoncé la nouvelle ce mardi dans les colonnes du ". Christian Prudhomme a annoncé la nouvelle ce mardi dans les colonnes du Guardian : le Tour de France féminin aura lieu en 2022. L'épreuve devrait être organisée après la Grande Boucle masculine. Le directeur du Tour de France pourrait en dire davantage en octobre prochain, au moment de la présentation de la prochaine édition masculine dont le départ aura lieu depuis Copenhague

Déjà une épreuve féminine entre 1984 et 1989

"L'épreuve aurait dû avoir eu lieu cette année s'il n'y avait pas eu la pandémie de coronavirus et si les Jeux olympiques ne s'étaient pas déroulés juste après le Tour de France, car en effet les meilleures n'auraient pas pu être présentes, a ajouté Christian Prudhomme. Mais la décision a été prise. Il y aura un Tour de France femmes en 2022, juste après celui des hommes." Le patron de la Grande Boucle a également rappelé qu’il y a déjà eu un Tour de France féminin, de 1984 à 1989.

Tour de France Madiot : "Il y a une chance sur un million que Pinot soit au départ du Tour" HIER À 17:25

"La raison pour laquelle cette course n'a duré que six ans est économique. Ce que nous souhaitons est de créer une course durable mais elle devra être viable sur le plan économique. Si cet équilibre avait été atteint à cet époque, nous en serions à notre 35e Tour féminin aujourd'hui", a conclu Christian Prudhomme.

Madiot : "Des courses féminines en pleine ville, ça aurait de la gueule"

Tour de France Thomas ne se cache pas ses ambitions : "Mon but de la saison, c’est le Tour de France" 03/05/2021 À 07:12