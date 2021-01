Malchanceux depuis deux ans sur la plus grande course du monde, Thibaut Pinot avait du abandonner en 2019 à trois jours de l’arrivée à Paris et alors qu’il était à la lutte pour la victoire finale avec Egan Bernal. L’année dernière, dans une Grande Boucle bouleversée et décalée au mois de septembre pour cause de pandémie mondiale, Thibaut Pinot avait terminé à une décevante 29e place après s’être blessé au dos dès la première étape. Un Tour 2020 traversé dans l’anonymat, loin de son meilleur niveau et des attentes suscitées par le coureur de Mélisey depuis quelques.