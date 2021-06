Julien Bernard et Kenny Elissonde (Trek) seront sur le Tour de France (26 juin au 18 juillet) aux côtés de Vincenzo Nibali. Le Belge Jasper Stuyven, qui s'est imposé en mars dans Milan-Sanremo, et le Danois Mads Pedersen, le champion du monde 2019, ont également été retenus tout comme le Néerlandais Bauke Mollema, ancien vainqueur d'étape sur le Tour.

"Nous venons sur le Tour avec un état d'esprit agressif, prêt à animer la course et à réussir", a déclaré son directeur Luca Guercilena. "L'objectif principal sera de gagner des étapes. Mads (Pedersen) et Jasper (Stuyven) ont montré qu'ils ont la capacité de gagner les plus grandes courses et nous aurons une équipe éprouvée autour d'eux qui peut aider à y parvenir".

"Bauke (Mollema) et Vincenzo (Nibali) ont une grande expérience. Avec un fort soutien autour d'eux, nous pensons qu'ils peuvent faire de bons résultats", a ajouté le patron de l'équipe américaine. Nibali (36 ans), blessé à un poignet en avril, a couru ensuite le Giro sans jouer de rôle majeur. Le "Requin de Messine", l'un des coureurs les plus titrés en activité, a renoué avec la compétition dimanche au championnat d'Italie (9e).

Bissegger : "En début de saison, je n'aurais jamais imaginé prendre le départ du Tour"

L'équipe Trek au Tour de France

Julien Bernard (FRA), Kenny Elissonde (FRA), Bauke Mollema (NED), Vincenzo Nibali (ITA), Mads Pedersen (DEN), Tom Skujins (LAT), Jasper Stuyven (BEL), Edward Theuns (BEL)

