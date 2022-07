Je t’ai surpris ?". Après une seconde de réflexion, Pogacar a avoué dans un sourire : "Un petit peu, oui." Wout van Aert était d’humeur carnassière puis taquine, ce mardi à Calais. Auteur d’une démonstration de force et vainqueur de la 4e étape en solitaire, le maillot jaune du Tour de France a reçu les félicitations du double tenant du titre, Tadej Pogacar, peu après l’arrivée. Il en a profité pour lui poser une question, au sujet de son attaque décisive à dix bornes de l’arrivée : "". Après une seconde de réflexion, Pogacar a avoué dans un sourire : "."

Puis le porteur du maillot blanc a affiné sa répartie. "C’est bien que tu aies lâché tes gars (coéquipiers) aussi. J’ai eu de la chance", a ainsi rétorqué Pogacar à Van Aert. Un échange savoureux et significatif. Lors de Paris-Nice en début de saison, la Jumbo-Visma avait tenté un coup semblable à celui de ce mardi, dès la 1re étape. La réussite avait été plus spectaculaire encore, triplé Christophe Laporte - Primoz Roglic - Wout van Aert à la clef.

Vingegaard a un temps suivi Van Aert

Cette fois, "WVA" s’est donc fait la malle en solo. Quand Tiesj Benoot a mis sur orbite la fusée jaune, Primoz Roglic avait déjà cédé un peu de terrain, mais il restait encore Jonas Vingegaard dans son sillage, ainsi qu’un autre prétendant au sacre : Adam Yates (INEOS Grenadiers). Pour un Pogacar mal placé au pied de la Côte du Cap Blanc-Nez, la perspective d’un coup double de la formation néerlandaise était prégnante. Le Slovène pouvait perdre de précieuses secondes.

D’où le soulagement de "Pogi" quand son dauphin de l’an passé a été distancé. "J’étais en train de revenir de l’arrière quand il (Van Aert) a attaqué, a-t-il expliqué au sujet de l’offensive décisive, effectuée à une dizaine de bornes du but. Et quand j’ai vu qu’il avait lâché Vingegaard, j’ai arrêté de m’inquiéter." Troisième du classement général, Tadej Pogacar conserve 8 secondes d’avance sur le Danois et 9 sur Roglic. Mais il a donc tremblé, ne serait-ce qu’un peu.

