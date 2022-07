C’est un espoir si souvent vain. Lorsqu’une étape de haute montagne propose un terrain propice à des attaques de loin, on se plaît à imaginer quelle équipe pourrait se laisser tenter. Quels coureurs pourraient risquer de tout perdre pour, peut-être, tout gagner. Ce mercredi 13 juillet entre Albertville et le sommet du Col du Granon, la Jumbo-Visma ne s’est pas arrêtée à la théorie . Elle a mis en pratique un plan collectif audacieux qui a contribué à la prise de pouvoir de Jonas Vingegaard.

Dès l’entame de cette effrayante 11e étape du Tour de France, Wout van Aert a pris les devants. Christophe Laporte l’a imité. Puis se sont Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck qui ont tenté d’intégrer l’échappée. Le début des fameuses grandes manœuvres ? La suite l’a confirmé. Steven Kruijswijk, de retour à un très haut niveau en altitude, témoigne, via le Het Nieuwsblad : "Nous avons essayé de mettre Pogacar sous pression, de le démolir."

Jusque-là, les pions avancés n’étaient pas les plus dangereux. C’est l’offensive de Primoz Roglic, dans le Télégraphe, qui a commencé à donner à cette étape des allures épiques. Le triple vainqueur de la Vuelta était encore dans le coup pour le podium. Il n’en a eu que faire et a bousculé son compatriote slovène, forcé de réagir, seul, à plus de 60 kilomètres de l’arrivée. "Lorsque nous l’avons attaqué un par un, nous ne savions pas si nous pouvions le faire céder (…) j’ai tout donné", déclare-t-il, comme rapporté par nos confrères d’Eurosport Italie.

Jonas Vingegaard a aussi grillé quelques cartouches, déjà, au pied du Galibier. Mais probablement moins que l’homme au maillot jaune – esseulé face au duo de la Jumbo-Visma et Geraint Thomas –, qu’il a donc dépossédé de la tunique. Voir Roglic mettre ses ambitions personnelles de côté pour favoriser ses desseins a touché le grimpeur danois : "Un grand champion comme Primoz s’est sacrifié pour moi, s’est mis à mon service, je ne peux être qu’admiratif."

Quand le groupe des ténors s’est à nouveau étoffé, comprenant huit coureurs, il y avait quatre "jaune et noir" en son sein. Pogacar était toujours encerclé, harcelé. Il a montré les muscles pour se dépêtrer de cette situation, s’échappant un temps avec Vingegaard, proche du pinacle du Galibier. Puis il a retrouvé du soutien, par l'intermédiaire de Rafal Majka, dans l’ultime ascension. Mais ses forces ont fini par le lâcher. Brutalement. Son dauphin de l’édition précédente a mis les voiles et lui a infligé un débours de 3 minutes.

"On s’est donné à fond et à la fin, le plus fort a gagné", a souri Roglic, qui a coupé la ligne avec un air triomphant, 11 minutes après son coéquipier et aux côtés de Sepp Kuss, autre élément clef de la Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard s’est quant à lui dit "surpris par l’ampleur des écarts", et "reconnaissant" envers l’ensemble de ses coéquipiers. Un discours très convenu qui contraste avec une stratégie si peu conventionnelle. Et c’est bien cette tactique enthousiasmante que l’on retient.

