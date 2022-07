Vainqueur par KO à Hautacam, Vingegaard a mis fin au suspense. Excepté un improbable fait de course sur la route menant jusqu’aux Champs-Elysées, le maillot jaune ne quittera pas les épaules rachitiques de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Le Danois a vécu une journée bien remplie, essuyé une dizaine d’attaques de Tadej Pogacar, et failli chuter avant d’attendre son rival pour le général, qui, lui, est parti à la faute dans la descente de Spandelles. Fair-play, le frelon avait quand même un orgueil à nourrir, et s’est attaché à l’emporter au sommet de Hautacam, sans que "Pogi" ne puisse l'en empêcher, amoindri par son gadin.

Plus qu’une deuxième victoire d’étape sur le Tour jeudi, Vingegaard a tué le suspense dans cette 109e édition. Pogacar, deuxième au sommet de Hautacam à plus d’une minute du Danois (+ 1’04’’) a laissé filer ses derniers espoirs de triplé, incapable de suivre l’accélération de Wout Van Aert à quatre bornes de l’arrivée. La maillot vert complète le podium du jour, et partagera celui de Paris avec son jeune leader, vainqueur par ailleurs du maillot à pois.

Pogacar a frappé le premier

Ce dernier acte pyrénéen devait être le théâtre d’une lutte de tous les instants entre les deux premiers du général. Jumbo-Visma, la formation du maillot jaune, a pourtant tout tenté pour dégonfler l’oedème, favorisant l’éclosion d’une échappée tout en y glissant quelques pions (Wout van Aert, Tiesj Benoot). Jonas Vingegaard n’avait pas l’envie de céder des bonifications supplémentaires à son dauphin, discret jusqu’au sommet de l’Aubisque (hors catégorie), qui aura surtout servi à déplumer le peloton. En jambes, et pressé par le temps, Tadej Pogacar a testé les cannes dans la descente du Soulor, avant de faire "tapis" dans le col de Spandelles.

L’ascension inédite sur le Tour, au caractère indomptable et aux routes étroites, a constitué un terrain idéal pour les fantaisies du Slovène, qui a placé la première banderille à 40 bornes de la ligne. Une ne suffisait pas, deux non plus, trois encore moins. Mais après avoir décidé d’y laisser le cuissard à même le macadam s'il le fallait, "Pogi" a produit ce genre d’accélération longue et furieuse (35 km de la ligne) dont il a le secret.

Et à cet instant, un ersatz de crispation a fissuré la mine monochrome de Vingegaard, bien occupé à se dandiner, les fesses vissées sur la selle. A ce moment-là, le Tour nous paraissait tout proche de basculer, et dire qu’il restait encore une descente périlleuse et la montée de Hautacam qu’on ne présente plus (hors catégorie).

Beau joueur et vainqueur, la panoplie de champion de Vingegaard

Dans son élan, le double tenant de la Grande Boucle a prolongé son entreprise de harcèlement dans la descente de Spandelles, la pression exercée par le Slovène a failli payer à 30 kilomètres de la ligne, lorsque Vingegaard a manqué d’un rien la catastrophe, parasité par un ennui mécanique qui l’a forcé à déchausser.

Une roue arrière qui s'échappe et Vingegaard s'est vu chuter

Une grosse frayeur, mais sans grande conséquence, contrairement à son bourreau, refroidi par une chute après avoir viré trop large. La main abîmée et le cuissard troué, Pogacar ne pouvait que saluer le geste fair-play du maillot jaune, les mains sur les freins dans l’attente de son rival.

Pris à son propre jeu, Pogacar est tombé… mais Vingegaard l’a attendu

L’épisode a calmé les ardeurs de "Pogi", touché dans sa chair et par le geste sportif de son rival. On attendait donc une dernière explication sur les pentes de Hautacam, où Sepp Kuss a roulé presque dix bornes contre son propre équipier, Wout van Aert. Le maillot vert, premier attaquant du jour, n’a presque pas quitté les avant-postes jeudi, irrésistible sur tous les profils. La polyvalence du Belge n’est un secret pour personne, mais on n’imaginait pas les curseurs aussi hauts, à l’image de sa charge à 4,4 km du sommet, Vingegaard caché derrière son imposante carcasse.

Pogacar n’a rien pu faire, le corps tuméfié et les ambitions balayées. La Jumbo est en passe d’acter son acte de revanche, après l’impensable coup d'État du Slovène sur le contre-la-montre de la Planche en 2020. Vingegaard a soldé les comptes : une deuxième victoire, un maillot jaune renforcé, et un maillot à pois assuré.

Au rang des mortels, David Gaudu (Groupama-FDJ) a réalisé la très bonne opération de la journée, dépossédant Nairo Quintana (Arkéa Samsic) de la quatrième place. Le Breton a une nouvelle fois pu compter sur un abattage de premier choix de son équipe, Valentin Madouas en tête. Éjecté de la tête dans Hautacam après une journée pleine à l’avant, Thibaut Pinot a donné son coup de main, et permis en partie à son leader de rallier le sommet dans le sillage de Geraint Thomas (5e, + 2’58’’). Le grimpeur a un butin de 2'30" à défendre sur Quintana sur le chrono de Rocamadour. Il a connu pire.

