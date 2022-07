Il a broyé le suspense comme il broie ses pédales. Favori, Wout van Aert a pris les commandes du classement par points du 109e Tour de France dès la 2e étape. Il ne les a pas lâchées depuis, et au soir du dix-septième jour de course, le Belge de la Jumbo-Visma est assuré d’accrocher à son palmarès le maillot vert de la Grande Boucle, à condition de terminer l’épreuve ce dimanche sur les Champs-Elysées.

Van Aert, passé en deuxième position lors du sprint intermédiaire de la 17e étape, mercredi entre Saint-Gaudens et Peyragudes, compte 214 points d’avance sur son dauphin dans ce classement, Tadej Pogacar, vainqueur du jour. Faire le plein jusqu’à la fin de la course ne permettrait "que" d’empocher 200 unités. L’affaire est ainsi entendue. Si "WVA" s’octroie bel et bien la tunique verte, il succédera à Mark Cavendish.

