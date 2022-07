Ad

Si le premier a finalement conservé son maillot, pour 13 secondes devant l’échappé Neilson Powless (EF Education-EasyPost), tous ont subi la loi de Tadej Pogacar, principal bénéficiaire de cette 5e étape remportée par Simon Clarke (Israel - Premier Tech). Roglic en est quant à lui le grand perdant : il a perdu plus de 2 minutes sur son compatriote, double tenant du titre.

Tour de France Il a chuté puis esquivé une voiture : Van Aert a eu chaud IL Y A 3 HEURES

Intenable, à l’aise sur les pavés comme s’il jouait dans son jardin, le Slovène de 23 ans a multiplié les coups de boutoir avant de s’envoler avec Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) à 19 km de l’arrivée, dans le secteur n°3. Ce duo a un temps semblé pouvoir revenir sur l’échappée "matinale", composée de six coureurs avant que ne soient décrochés Alexis Gougeard puis le maillot à pois Magnus Cort Nielsen, à l’attaque pour la quatrième journée de suite. L’écart est descendu à 38 secondes mais le quatuor de tête a ensuite remis les gaz pour s’expliquer pour la victoire.

Une crevaison, trois changements de vélo : Vingegaard en panique

Jour de gloire pour le vétéran Clarke

Coureur le mieux placé dans l’échappée, à 1’13” de Van Aert, Neilson Powless semblait en position de faire coup double (victoire et maillot jaune) en attaquant sous la flamme rouge avec la bénédiction apparente de ses compagnons d’échappée. A contre-temps, Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) a fini par le prendre en chasse. Powless a coincé, mais le Norvégien aussi !

Et c’est au bout d’un sprint à l’arraché, entre bûcherons, que Clarke a devancé Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Une victoire sur le fil, confirmée à la photo-finish. C’est sa première victoire sur le Tour (hors CLM par équipe), à 35 ans, et la troisième sur un Grand Tour après deux étapes sur la Vuelta en 2012 et 2018.

Un final dingue à l'image de l'étape : la victoire de Clarke à la photo-finish

Van Aert, maillot jaune miraculé

Derrière, le suspense est resté entier pour le maillot jaune. Si Powless a longtemps été leader virtuel, jusque dans les derniers hectomètres, Pogacar était aussi dans le coup puisqu’il n’avait que 32 secondes de retard sur Van Aert ce mercredi matin. C’était un match à trois - voire à quatre avec Boasson Hagen -, à distance, et paradoxalement "WVA" roulait moins pour son propre compte que pour celui de ses leaders.

Victime lui-même d’une chute avant le début des pavés - mais aussi d’une énorme frayeur en remontant dans la file des voitures - le Belge a dû ranger ses ambitions personnelles lorsque Vingegaard a été victime d’un incident mécanique, à 37 km du but. Il s’est relevé pour l’attendre et a roulé comme un équipier pour tenter de ramener son leader sur le premier groupe des favoris, chose faite à moins de 10 km de la ligne. Et on l’a vu redoubler d’effort dans les derniers hectomètres, l’impératif de limiter l’écart sur Pogacar se liant parfaitement à son envie de conserver le maillot jaune, sauvé par miracle, il faut le dire.

Après sa chute, Van Aert évite un nouvel accident de justesse

Pogacar impressionne, Roglic encaisse

Entre-temps, Pogacar avait donc filé. Au fond, l’opération comptable reste minime pour le Slovène, qui n’a repris que 13 secondes sur ses principaux rivaux arrivés dans un groupe de 46 unités (Vingegaard donc, Vlasov, Thomas, Martinez, Bardet, Mas, Yates, Gaudu mais aussi Martin et Pinot). Mais cela reste tout de même un énorme coup de poing sur la table de la part du leader d’UAE Emirates. Digne d’un patron du Tour.

Des grands noms manquaient à l’appel dans le groupe maillot jaune. Premier piégé, victime d’un incident mécanique, Ben O’Connor (AG2R-Citroën) a déboursé 3’21” sur Pogacar. Mais c’est bien Primoz Roglic qu’on retiendra donc comme le grand perdant. Tombé à 30 bornes de l’arrivée, touché à l’épaule, le Slovène a bénéficié du soutien de trois équipiers - Jumbo-Visma s’est donc coupée en deux pour chacun de ses leaders - mais a tout de même perdu 2’08” sur "Pogi".

Le Tour a perdu son premier coureur. C’est un leader. Jack Haig (Bahrain-Victorious) n’est pas reparti après sa chute. Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) n'a pas terminé non plus. Ils ne sont plus que 174 dans cette Grande Boucle. Mais beaucoup ont déjà laissé des plumes.

"Je me suis bien senti dès les premiers secteurs" : Gaudu soulagé après les pavés

Tour de France Le peloton frémit devant les pavés : "On a peur mais on a envie d’y aller" IL Y A 19 HEURES