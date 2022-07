Christophe Laporte a à peine eu le temps d'y croire. Lorsqu'il est passé à l'unique pointage intermédiaire de ce contre-la-montre dans les rues de Copenhague, le Français de l'équipe Jumbo Visma était devant tout le monde. Il lui restait alors un peu plus de six kilomètres pour aller chercher le maillot jaune. A peine plus d'une minute après ce fol espoir, il se retrouvait au tapis, piégé par la chaussée rendue glissante par la pluie.

L'ancien de chez Cofidis s'est-il imaginé sur le podium avec la mythique tunique durant ce bref laps de temps ? En tout cas, il n'ignorait rien de ce qui l'attendait potentiellement. "Par l'oreillette, j'ai su que j'avais le meilleur temps intermédiaire", a-t-il confié à l'arrivée, où il a pris une anecdotique 25e place, à 36 secondes du vainqueur, Yves Lampaert.

Ad

Christophe Laporte lors du contre-la-montre du Tour 2022 à Copenhague. Crédit: Imago

Tour de France Les Débats du Tour : Qui a le plus déçu sur le chrono ? IL Y A UNE HEURE

Sans cette chute, quel aurait été son destin ce vendredi ? Difficile de quantifier ses pertes à la seconde près entre la chute elle-même, le temps pris pour se relancer et la concentration forcément perturbée. Mais il n'aurait probablement pas été loin du compte. Et même s'il avait échoué à une poignée de secondes, le profil des prochaines étapes, entre possibles sprints et pavés, lui auraient laissé une belle chance de toucher le Graal du doigt. Il donc perdu gros dans la capitale danoise, à plus d'un titre.

Les sensations sont bonnes, mais c'est vraiment la seule bonne nouvelle du jour

Mais ce n'est pas la faute à pas de chance. Christophe Laporte plaide coupable : "Je ne pensais pas vraiment prendre des risques, mais je me suis fait surprendre par ce goudron à l'arrivée dans le parc. J'ai pédalé un peu trop tôt, j'ai fait une erreur c'est de ma faute. Quand on tombe, on a toujours des regrets, on se dit qu'on aurait pu faire autrement… Mais c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses."

Laporte rumine son "erreur" : "J’ai pédalé un peu trop tôt"

Les malheurs du Varois symbolisent l'après-midi de la Jumbo Visma, très compétitive mais finalement grande frustrée du jour. "Christophe n'était vraiment pas loin, mais malheureusement il est tombé, regrette le directeur sportif de l'équipe néerlandaise", Griescha Niermann. Au moment de la chute du Français, les Jumbo pouvaient même espérer signer un doublé puisque Wout van Aert détenait le meilleur temps. "J'espère juste que Wout va garder la première place jusqu'au bout et qu'il aura le maillot", témoignait d'ailleurs Laporte une fois la ligne franchie. C'était avant que Lampaert ne mette tout le monde d'accord.

Au moins, le Français ne devrait pas garder de séquelles, même s'il restait prudent. "Ça a l'air d'aller, quand c'est mouillé, on glisse, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problèmes, mais ça reste une chute donc on va surveiller ça ce soir", a-t-il dit. Mais ça ne le consolera pas d'avoir laissé filer une opportunité peut-être unique dans sa carrière. Pas plus que le fait d'avoir affiché des jambes de feu. "Oui, les sensations sont bonnes, mais c'est vraiment la seule bonne nouvelle du jour...", a conclu Laporte.

Tour de France La palette des RP : Qu'attendre de ce fameux pont ? IL Y A 2 HEURES