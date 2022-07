Tour de France

L'histoire du jour : Lampaert, enfin dans la lumière

Yves Lampaert a 31 ans, mais il avait l'air heureux comme un gosse au moment où le dernier coureur a coupé la ligne d'arrivée à Copenhague. Jusqu'ici, il attendait. Il n'y avait pourtant plus guère de suspense . Mais le Belge a tremblé jusqu'au bout. Non pas parce qu'il était réellement en danger, mais parce qu'il a dû se demander, jusqu'au bout, si son jour de gloire était arrivé. Comme si tout cela était trop beau pour être vrai.

Ce n'est pas une gigantesque surprise. Lampaert est un gros rouleur. Ancien champion de Belgique de la spécialité, vainqueur du chrono du Tour de Belgique il y a seulement deux semaines, il aime ça. Mais c'est aussi un coureur qui gagne peu. Notamment parce que, au sein de la formation de Patrick Lefevere, dont il porte les couleurs depuis 2015, il est souvent resté un homme de l'ombre. Dans les grandes classiques, notamment. Au sein de l'armada du Wolfpack, il y avait toujours quelqu'un d'un peu plus fort, un peu plus mis en avant.

Troisième de Paris-Roubaix (quatre fois dans le Top 10 !), Cinquième du Tour des Flandres, il a tourné autour de la grande victoire sur les deux courses de ses rêves sans jamais mettre dans le mille. Il n'est peut-être pas trop tard, certes, mais il est bon de le voir obtenir une autre forme de consécration. Cela ne vaut peut-être pas un "Ronde" ou un pavé roubaisien dans son esprit de Flahute, mais un maillot jaune, ce n'est quand même pas mal non plus. Son sourire, son cri de joie et ses yeux embués à la fin de ce chrono inaugural le confirment.

Jusqu'ici, ses plus grands faits d'armes restaient son doublé dans A Travers la Flandre (2017, 2018) et sa victoire d'étape sur la Vuelta en 2017, assortie d'une petite journée avec le maillot rouge de leader. On ne sait combien de temps il portera le jaune ici, ou s'il l'amènera jusque dans le nord de la France, sur des terres cyclistes qu'il aime. Mais il ne dépareillerait pas avec la toison d'or sur le dos mardi, dans l'étape des pavés. En attendant, qu'il savoure une mise en lumière longtemps attendue et bien méritée.

Le grand perdant : Filippo Ganna

"Je veux vraiment cette tunique. Je veux qu'elle soit accrochée dans mon musée. Il y a quelque chose de mythique dans ce maillot." Filippo Ganna ne s'était pas caché. Pour l'Italien, le Tour 2022 se jouait en grande partie vendredi dans les rues de la capitale danoise. Double champion du monde en titre du contre-la-montre, vainqueur de cinq des six chronos qu'il avait disputés cette saison, Ganna avait une bonne tête de favori mais il a été battu, plutôt deux fois qu'une, par Van Aert mais aussi Pogacar. Une vraie déception pour le super rouleur de la formation INEOS Grenadiers.

Filippo Ganna lors du contre-la-montre de Copenhague. Crédit: Imago

L'image : La chute de Christophe Laporte

Au pointage intermédiaire, il était devant tout le monde. Le futur vainqueur Yves Lampaert. Wout Van Aert. Tadej Pogacar. Et tous les autres. On ne saura jamais si Christophe Laporte aurait résisté à la fin de course canon de Lampaert, mais le Français de la Jumbo-Visma était clairement dans le coup pour devenir le premier maillot jaune de ce Tour 2022.

On a aimé

L'image de Yves Lampaert félicité par Wout Van Aert juste après son arrivée. Le premier venait de déloger le second de la première place du classement provisoire (et bientôt définitif) et répondait aux questions des journalistes en zone mixte lorsque WVA, bon prince, est venu le saluer chaleureusement. Sans doute se disait-il qu'il aurait d'autres occasions de s'accrocher la tunique.

Le bilan d'ensemble des Jumbo Visma. La victoire d'étape leur a peut-être échappé, mais ils ont prouvé à Copenhague que leurs hommes forts étaient déjà bien dans le coup. Van Aert 2e, Vingegaard 7e, Roglic 8e. Si on ajoute le malheureux Christophe Laporte, ils auraient dû être quatre dans les dix premiers. Vu le scénario ce sera plus soupe à la grimace que champagne à table, mais le niveau collectif est plus que solide.

On n'a pas aimé

On ne veut pas remuer le couteau dans la plaie mais... la chute de Christophe Laporte. Promis, on arrête. Ou pas.

Le casque de certains, à mi-chemin entre le bonnet de bain pour la piscine et la cagoule. Question de goût, vous nous direz...

Le fait que Tadej Pogacar ne se soit pas élancé en dernier. C'était, jadis, la tradition sur le Tour de France lorsque celui-ci débutait par une épreuve chronométrée. Le vainqueur sortant clôturait la première étape. Avec le maillot jaune, en prime. La tradition avait parfois du bon.

Dans le même ordre d'idée, la programmation de ce chrono, sans le moindre candidat à la victoire d'étape ou prétendant au classement général lors de la dernière heure de course, qui a en conséquence paru bien longuette. Une fois Yves Lampaert arrivé, ce premier acte était pour ainsi dire fini.

La décla : Tadej Pogacar

Je suis en confiance, satisfait de ma performance, même si c'était tendu, serré. Pour moi, c'est l'un des meilleurs débuts du Tour de France. On va voir étape par étape. Pour l'instant, je me contente très bien de ce maillot blanc.

Trois stats à retenir

2. Wout van Aert serait-il en train d'être doucement gagné par le syndrome Poulidor ? Le légendaire champion limousin reste une des plus extravagantes anomalies de l'histoire. Non pas parce qu'il n'a jamais gagné le Tour, mais parce qu'il n'a jamais porté le maillot jaune, même une petite journée. Van Aert, qui sait à peu près tout faire, n'en est pas encore là mais il n'en finit plus de passer d'un cheveu à côté. Il a déjà été 2e du classement général lors des Tours 2019, 2021 et, désormais, 2022, derrière cinq coureurs différents !

6. Yves Lampaert est le sixième coureur belge à porter le maillot jaune au XXIe siècle, après Marc Wauters (2001), Tom Boonen (2005), Philippe Gilbert (2011), Jan Bakelants (2013), Greg van Avermaet (2016, 2018).

23. La place du meilleur coureur français dans ce contre-la-montre de Copenhague. Il s'agit de Benjamin Thomas, 23e à 34 secondes du vainqueur. A noter qu'en dépit de sa chute, Christophe Laporte (25e à 36 secondes) a bien failli être le premier tricolore au classement...

Juste pour savoir...

. Ne serait-ce pas le scénario parfait pour Tadej Pogacar ? Devant tous ses rivaux mais sans la charge du maillot jaune. Idéal.

. Reverra-t-on sur ce Tour un Français aussi proche du maillot jaune que ne l'a été Christophe Laporte samedi ?

. Dans quel sens soufflera le vent samedi sur le "Great Belt Bridge" ? Tout l'intérêt du final de la 2e étape reposera sur les caprices d'Eole.

. Où sont passés les "marginal gains de la Sky ?" L'équipe a changé de nom. Et perdu son sens aigü de la minutie. Samedi, ce furent plutôt les "marginal losses" pour Geraint Thomas qui, pour avoir oublié d'enlever sa surveste, a fait tout le chrono Où sont passés les "marginal gains de la Sky ?" L'équipe a changé de nom. Et perdu son sens aigü de la minutie. Samedi, ce furent plutôt les "marginal losses" pour Geraint Thomas qui, pour avoir oublié d'enlever sa surveste, a fait tout le chrono dans des conditions compliquées . Pas formidable pour l'aérodynamisme.

. Yves Lampaert aurait-il gagné ce chrono si les conditions avaient été les mêmes du début à la fin ? Pour Jacky Durand, non.

Le quiz du jour

Chaque jour, une petite question. Réponse dans "Le Tour du jour" le lendemain.

Puisque nous sommes au Danemark, pouvez-vous citer le nom du tout premier coureur danois ayant porté le maillot jaune sur le Tour ?

Le sondage du jour

QUI SERA EN JAUNE SAMEDI SOIR AU TERME DE LA 2E ÉTAPE ? Yves Lampaert Wout Van Aert Mathieu Van der Poel Mads Pedersen Autre

