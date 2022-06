La grande messe de juillet approche à grands pas. Avec un départ inédit au Danemark, les fameux pavés de Paris-Roubaix, des cols mythiques et une palanquée de favoris au départ, ce Tour de France 2022 s'annonce encore une fois exceptionnel.

Double tenant du titre , l'ogre Tadej Pogacar parviendra-t-il à réaliser le triplé ? Maudit sur les deux dernières éditions, Primoz Roglic vaincra-t-il le signe indien ? Quels Français parmi Julian Alaphilippe, David Gaudu, Thibaut Pinot ou encore Guillaume Martin tireront leur épingle du jeu ?

A partir du vendredi 1er juillet et jusqu'au 24 juillet 2022, le Tour de France 2022 sera à regarder en direct sur Eurosport.

Sur quelles chaînes TV regarder le Tour de France 2022 ?

Le Tour de France 2022 sera à regarder en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes Eurosport : Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Les étapes seront également à suivre en live commenté sur Eurosport.fr.

Consultants : Jacky Durand et Steve Chainel tous les jours, rejoints par David Moncoutié pour les étapes de montagne

Les étapes débuteront généralement entre 12h et 13h30 pour se terminer sur les coups de 17h30. Tout dépendra du rythme de la course !

Tout au long des trois semaines de course, les Rois de la Pédale prendront place avant et après chaque étape autour de Géraldine Weber et Lesly Boitrelle. Le menu sera le même que d'habitude : toutes les réactions, les analyses de nos experts, la Palette à Jacky, des débats, les coulisses. Comme d'habitude, vous ne manquerez rien du Tour de France.

France Télévisions retransmettra également la course sur ses plateformes.

Le Tour de France 2022 sera également à suivre sur Eurosport.fr

Tout au long de cette 185e édition, le meilleur du Tour de France sera également à vivre sur Eurosport.fr avec les étapes commentées, des réactions, des analyses, des résumés, des vidéos, des présentations ou encore des articles explicatifs.

Chaque lundi, vous pourrez également retrouver les acteurs du Tour de France dans Bistrot Vélo, présenté par Colin Bourgeat. Tous les jeudis, Nicolas Fritsch reviendra lui sur l'actualité du Tour de France et ses grandes questions dans L'Echappée de Fritsch.

