Je m'attendais aux attaques de Tadej (Pogacar), il recommencera chaque fois qu'il le pourra." Tadej Pogacar n'a pas attendu de perdre le maillot jaune pour débuter son entreprise de harcèlement envers Jonas Vingegaard et les autres. Les pavés, Longwy, Châtel, Megève, autant d'occasions pour "Pogi" d'espérer gagner gros ou de viser petit pour rappeler qu'il est, ou était, le patron. Largué dans le Granon, le double tenant du titre se voit à nouveau chasseur. ." Tadej Pogacar n'a pas attendu de perdre le maillot jaune pour débuter son entreprise de harcèlement envers Jonas Vingegaard et les autres. Les pavés, Longwy, Châtel, Megève, autant d'occasions pour "Pogi" d'espérer gagner gros ou de viser petit pour rappeler qu'il est, ou était, le patron. Largué dans le Granon, le double tenant du titre se voit à nouveau chasseur. Il lui reste cinq étapes pour refaire ses 2'22'' de retard sur Vingegaard . L'opération reconquête est lancée.

Saint-Etienne - Mende

13e étape 1(6 juillet)

Longueur : 192,5 km

Type : Moyenne montagne

Arrivée au sommet : Non

Le profil de la 14e étape : Des épines avant le bouquet final à Mende

Comment Pogacar peut-il s'y prendre ?

De la capitale du Forez à la Montée Laurent Jalabert, la journée sera difficile pour les grosses cuisses, moins pour les leaders. S'il n'y aura pas un mètre de plat dans les cent derniers kilomètres de l'étape, on serait pour le moins surpris que la journée se résume à autre chose qu'à une course de côte. Ce qui ne sera pas pour déplaire à Tadej Pogacar.

Si elle ne correspond pas au millimètre aux qualités du Slovène, l'ascension, avec ses trois kilomètres à 10,2% de moyenne, lui promet d'avoir l'avantage sur son adversaire danois. Explosif à souhait, Pogacar attaquera à n'en pas douter et rien ne dit que Jonas Vingegaard sera capable de le suivre dans les forts pourcentages. Au sommet, l'écart se chiffrera au maximum en secondes mais le double tenant du titre aura très envie des bonifications qui ne devraient pas lui échapper même en cas d'arrivée en tout petit comité, si l'échappée ne va pas au bout. Ce serait a minima un bon début.

Brève mais (très) dure : Le profil de la fameuse "Montée Laurent Jalabert"

L'indice de faisabilité : 3/5 (plus il est élevé, plus nous estimons que Pogacar a des chances de reprendre du temps à Vingegaard)

Carcassonne - Foix

16e étape (19 juillet)

Longueur : 178,5 km

Type : Moyenne montagne

Arrivée au sommet : Non

Le profil de la 16e étape : Savoir grimper... et descendre

Comment Pogacar peut-il s'y prendre ?

Disons-le tout de suite, cette 16e ne constituera qu'un petit hors-d'œuvre pour des Pyrénées bien plus copieuses le lendemain et le surlendemain. Pendant 113 kilomètres, il ne se passera rien pour les leaders du classement général. Viendront ensuite le Port de Lers (11,4 km à 7%) et le Mur de Péguère (9,3 km à 7,9%). Deux ascensions difficiles et moins longues que celles des Alpes. L'histoire a prouvé que les efforts autour de 30 minutes convenaient mieux à Pogacar. Sera-ce suffisant ?

A vrai dire, on a du mal à croire à des opérations de loin de l'équipe UAE et si mouvement il y a, on l'imagine plus dans les derniers kilomètres du Mur de Péguère (les quatre derniers sont au-dessus de 11% avec des passages à 18% et 16%). Il faudra néanmoins pour le maillot blanc espérer que Vingegaard joue en homme à homme et pas avec la force de son équipe. Car au sommet, il restera 27 kilomètres, soit une longue distance pour un homme seul si le maillot jaune a encore Kuss, Roglic ou Kruijswijk avec lui.

L'indice de faisabilité : 2/5

Saint-Gaudens - Peyragudes

17e étape (20 juillet)

Longueur : 129,7 km

Type : Haute montagne

Arrivée au sommet : Oui

Le profil de la 17e étape : Courte mais (très) musclée

Comment Pogacar peut-il s'y prendre ?

Nous savons à peu près ce que va faire Tadej Pogacar mardi soir dans sa chambre d'hôtel : regarder et analyser l'arrivée du Tour de France 2017 à l'altiport de Peyragudes. Alors que lui-même découvrait seulement les courses professionnelles, Romain Bardet s'y était imposé et Fabio Aru avait chipé le maillot jaune à un Chris Froome en perdition. Le leader du général avait lâché les roues à 200m de la ligne et concédé… 22 secondes. Un gouffre sur une distance si courte.

A la différence de 2017, l'altiport ne sera pas abordé via Peyresourde et une descente. Il faudra se farcir Peyragudes dans son entièreté, une ascension difficile (8 km à 7,8%). Tout devrait se concentrer dans les derniers hectomètres… sauf si Tadej Pogacar n'a pas réussi à reprendre la moindre seconde à Jonas Vingegaard avant Peyragudes. Auquel cas, il devra forcément se découvrir plus tôt tout en espérant que le dernier kilomètre lui permette de créer un vrai écart sur le maillot jaune.

L'indice de faisabilité : 4/5

Lourdes - Hautacam

18e étape (21 juillet)

Longueur : 143,2 km

Type : Haute montagne

Arrivée au sommet : Oui

Le profil de la 18e étape : Aubisque et Hautacam, bouquet final en montagne

Comment Pogacar peut-il s'y prendre ?

Cette fois, ce pourrait bien être un feu d'artifice. Un autre après celui du Galibier et du Granon. Problème pour Tadej Pogacar, il ne pourra pas miser sur son Primoz Roglic à lui pour mettre le maillot jaune en difficulté. Ce sera donc du un contre un où ça ne sera pas. Le profil, via l'Aubisque par son versant le plus difficile (16,4 km à 7,1%), le nouveau Col de Spandelles (10,3 km et 8,3%) et enfin Hautacam (13,6 km à 7,8%), fait miroiter de sacrées promesses.

Du kilomètre 63 à l'arrivée, soit 80 bornes, il n'y aura qu'une toute petite vallée avant d'aborder l'ascension finale. Une invitation à la bagarre de très loin. De deux choses l'une, soit Tadej Pogacar aura encore du temps à rattraper et dans ce cas il mettra sans doute tout ce qu'il a sur la route et partira de (très) loin. Soit il aura déjà refait tout ou partie de son retard et dans ce cas attendez-vous à une explication des chefs sur la mythique montée d'Hautacam. Dans un sens comme dans l'autre, la journée pourrait faire de gros dégâts.

L'indice de faisabilité : 4/5

Lacapelle-Marival - Rocamadour

20e étape (23 juillet)

Longueur : 40,7 km

Type : Contre-la-montre

Arrivée au sommet : Non

Le profil de la 20e étape : 40km de chrono pour forcer le destin

Comment Pogacar peut-il s'y prendre ?

En invoquant La Planche des Belles Filles ! Après un Tour qui aura été, quoiqu'il arrive désormais ou presque, compliqué, le chrono de Rocamadour, ses quarante kilomètres et son profil vallonné, seront très dangereux pour ceux qui auront une place à défendre. Il faudra en avoir encore dans les pattes pour livrer une belle performance et Pogacar a déjà prouvé en 2020 et 2021 (et sur la Vuelta 2019) qu'il était un sacré coursier de troisième semaine de grand tour.

Pogacar et Vingegaard se sont affrontés à distance à sept reprises chez les professionnels pour cinq succès du premier contre deux à son rival. L'an dernier sur le Tour, le premier chrono (de 27 km) avait tourné à l'avantage de Pogacar quand le second (de 30 km) avait vu Vingegaard le devancer. Il n'est pas absurde de dire et de penser que "Pogi" est un meilleur rouleur que le Danois. En revanche, bien malin celui qui peut deviner à l'avance l'issue de ce contre-la-montre. En revanche, il est certain que tout le monde aura La Planche en tête si tant est que Pogacar est revenu autour de la minute.

L'indice de faisabilité : 2/5

