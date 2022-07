fou furieux", un truc de dingue, du jamais vu depuis dix, vingt ou trente ans, qualifier la 11e étape du Tour de France n'est pas chose aisée et le temps aidera à mesurer ce qu'il s'est passé par-delà le Télégraphe, le Galibier et le Granon. Dans le "Eurosport Podcast" de nos confrères britanniques, Bradley Wiggins a tenté le difficile exercice de l'analyse de Je ne dirais pas qu'il a été trop confiant", juge-t-il. Une étape de "", un truc de dingue, du jamais vu depuis dix, vingt ou trente ans, qualifier la 11e étape du Tour de France n'est pas chose aisée et le temps aidera à mesurer ce qu'il s'est passé par-delà le Télégraphe, le Galibier et le Granon. Dans le "Eurosport Podcast" de nos confrères britanniques, Bradley Wiggins a tenté le difficile exercice de l'analyse de ce qui est arrivé à Tadej Pogacar . "", juge-t-il.

"Je pense juste qu'il s'est mis en mode offensif parce qu'il se savait isolé", rembobine Wiggins. Quand il a été attaqué par Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar a en effet répliqué. Une erreur selon l'ancien vainqueur du Tour de France. "Il était dans une position dans laquelle on ne l'avait jamais vu. Il avait en fait deux équipiers derrière lui et ils ont peut-être eu un problème de communication", rappelle encore "Wiggo". Marc Soler et Rafal Majka, toujours présents avec le reste des membres du Top 10, n'étaient en effet pas loin derrière. Mais Pogacar a joué l'affrontement.

"Il aurait dû un peu plus rester calme mais je pense qu'il l'a pris comme une insulte quand ils l'ont attaqué, note Wiggins. C'est devenu de l'homme à homme, un combat de rue. Il y a toujours un moment dans le Tour où le scénario devient complètement dingue et on s'en rappelle à chaque fois. Il l'a payé plus tard. Lorsque vous faites tous ces efforts, la récupération est beaucoup plus difficile. Je pense que c'est là qu'il a tout perdu."

La première vraie défaillance de Pogacar

Selon Wiggins, au lieu de se mettre en mode offensif, Tadej Pogacar aurait peut-être dû défendre . Mais ce n'est pas tout à fait dans le caractère du bonhomme qui fait rarement confiance à ses coéquipiers quand il s'agit d'aller chercher des poids lourds du général. Ce qui était le cas évidemment de Jonas Vingegaard mais aussi, à ses yeux, de Primoz Roglic même si celui-ci pointait à près de trois minutes au général et qu'il n'était visiblement pas au top de sa forme depuis sa chute sur l'étape des pavés.

La première fissure est apparue lorsque Rafal Majka a chassé puis a laissé tomber Pogacar. C'est à ce moment que la course a complètement changé. Si vous craquez dans une montée comme celle-ci, vous ne pouvez plus vous cacher. Vos coéquipiers ne peuvent pas faire grand-chose, vous êtes seuls. Les Jumbo ont choisi la bonne ascension pour tout faire péter". ". La bonne ascension et la bonne journée . Le profil, la chaleur et la difficulté du dernier col du jour, autant d'ingrédients pour mettre au jour la première défaillance significative de Tadej Pogacar sur le Tour de France.

