Nairo Quintana contre-attaque. Alors que plus tôt, sa formation Arkéa-Samsic avait réfusé de faire tout commentaire sur cette disqualification du Tour de France pour une double utilisation de Tramadol, le Colombien a publié un communiqué dans laquelle il nie tout simplement cette infraction. Le Colombien va faire appel et participera bien à la Vuelta qui démarre ce vendredi d'Utrecht (Pays-Bas).

"Aujourd'hui, j'ai appris avec surprise l'annonce de l'UCI d'une infraction pour usage de Tramadol, écrivent Nairo Quintana et ses avocats. Je ne suis pas au courant de l'usage de cette substance et je nie totalement l'avoir utilisée pendant ma carrière."

Plus tôt ce mercredi, l'Union cycliste internationale avait pourtant révélé sa disqualification et la perte de sa 6e place après deux contrôles positifs au Tramadol, un produit interdit dans le cyclisme depuis 2019 mais qui ne figure pas dans la liste noire de l'Agence mondiale antidopage. Ce qui explique pourquoi Nairo Quintana ne sera pas suspendu.

Quintana va faire appel

Lui envisage de faire appel. "Avec mon équipe d'avocats, on commence à exploiter toutes les voies possibles pour assurer ma défense", explique-t-il. Puisqu'il nie l'utilisation, Quintana devrait se battre pour récupérer le gain de cette 6e place.

Membre du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), Arkéa-Samsic n'a pas réagi mais elle se veut, logiquement, plus sévère que l'UCI et l'AMA dans la lutte contre le dopage. Reste que "Nairoman" n'a pas été écarté de l'équipe qui prendra part au Tour d'Espagne dès ce vendredi. "Je veux aussi dire que je serai présent sur la Vuelta, sur mon vélo, pour donner le meilleur de moi-même pour mon équipe, mon pays et mes fans", conclut Quintana qui se saura scruté.

