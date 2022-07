(*) C'est la fête du Danemark !

Le fait du jour

Au moins 30% des coureurs danois présents sur le Tour de France 2022 auront gagné une étape. Ils étaient dix, et trois ont donc mis dans le mille. 30%... Cela laisse rêveur, surtout quand on sait que le contingent français s'élève à 32 unités pour... aucun succès à ce jour (voir ci-dessous). Si la fête a été superbe au Danemark avec le Grand départ de Copenhague et les trois premières étapes, cette deuxième semaine de Tour vire à la fête nationale pour les Danois.

Mardi : Magnus Cort Nielsen (Education First) à Megève. Mercredi : Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) à l'Alpe d'Huez. Et ce vendredi, donc, Mads Pedersen (Trek Segafredo) à Saint-Etienne, au terme d'une échappée dont il était incontestablement l'homme fort. Quel festival ! " Danemark, une génération dans le vent ", écrivions-nous juste avant le départ de Copenhague dans un article évoquant cette génération "ayant le vent en poupe". C'est peu dire que cette 109e édition est en train de le confirmer.

Trois victoires, ce n'est toutefois pas une première pour le cyclisme danois sur la Grande Boucle. C'était déjà arrivé en 1994, là aussi avec trois coureurs différents, Bo Hamburger, Bjarne Riis et Rolf Sorensen. Puis à nouveau en 1996, avec Riis (deux fois) et Sorensen à nouveau. Mais cette fois, le Danemark cumule le nombre (trois vainqueurs pour trois étapes) et le maillot jaune, bien installé sur les épaules de Jonas Vingegaard. Sans oublier le fait qu'il reste encore huit jours de course... Ces quatre derniers jours vont donc marquer l'histoire du cyclisme danois, peut-être en train de vivre son âge d'or.

Mads Pedersen Crédit: AFP

Les grands perdants : Les Français

Treize étapes et toujours un zéro pointé pour les Français. Au vu des forces en présence, les meilleures chances tricolores résident dans une échappée mais les coureurs de l'Hexagone peinent soit à y figurer, comme ce vendredi vers Saint-Etienne, soit à y briller. Ni Benjamin Thomas (7e à Megève) ni Thibaut Pinot (4e à Châtel) ne sont parvenus à terminer sur le podium lors des 9e et 10e étapes. Le Tour avance et les Bleus restent fanny. Or, par définition les occasions vont se raréfier pour le clan français, qui voudra éviter le zéro comme en 1926 et 1999.

L'image

Lancée dans une poursuite tardive derrière une échappée de six coureurs, la BikeExchange a pris des risques en descente, dans le final de la 13e étape en direction de Saint-Etienne. Illustration avec cette chute évitée de peu par Amund Grøndahl Jansen. Le mouvement de sa roue arrière n'a pas été sans rappeler celui de Joseba Beloki lors de sa terrible chute lors de l'arrivée à Gap en 2003. Heureusement, tout s'est beaucoup mieux terminé pour le Norvégien...

La frayeur du jour pour Jansen

On a aimé

L'assurance et la puissance de Mads Pedersen. C'est lui qui a initié le coup à trois avec Wright et Houle dans la dernière bosse du jour pour lâcher les embêtants Küng, Ganna et Jorgenson. Et quand il a lancé son sprint à quasiment 300 mètres de la ligne, il se savait suffisamment au-dessus de ses adversaires pour s'offrir son premier succès sur le Tour.

Voir Caleb Ewan se relever après sa chute. Le sprinteur australien de poche joue tellement de malchance sur les grands tours qu'on a évidemment pensé à l'abandon quand on l'a vu aller à terre avec deux équipiers. Remis sur le vélo, il peut encore espérer lever les bras sur un Tour qui ressemble à une brave galère pour lui.

On n'a pas aimé

Le calvaire de Victor Lafay. Le coureur de la Cofidis était à la peine depuis plusieurs jours et il a encore été lâché très tôt ce vendredi entre le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne. La seule bonne nouvelle ? Que son calvaire ait pris fin avec son abandon.

La tactique des équipes de sprinteurs. Pour être tout à fait honnête, nous n'avons pas tout compris entre l'action des Alpecin-Deceuninck en début de journée, celle des Quick-Step en milieu et la tentative vouée à l'échec des BikeExchange de ramener le peloton sur les échappés dans les 30 derniers kilomètres.

La décla : Mads Pedersen

À l'approche des dix derniers kilomètres, j'ai cherché à diviser l'échappée car cela aurait été difficile pour moi de contrôler. Je savais que j'étais en forme mais j'avais raté les premières occasions au début du Tour.

Trois stats à retenir

1. La Canada y a cru. Trente-quatre ans après la première et unique victoire d'étape canadienne sur les routes du Tour de France, Hugo Houle a pris la bonne échappée vendredi et il a même disputé le sprint pour la gagne avec Mads Pedersen et Fred Wright. Malheureusement pour le Québécois, il n'a rien pu faire et a dû se contenter du podium du jour (3e). Steve Bauer, vainqueur de la 1re étape du Tour 1988 à Machecoul, reste donc seul au palmarès.

6. Warren Barguil a quitté la course vendredi matin. Non partant sur cette 13e étape, le Breton a été testé positif au Covid-19. Le coureur de l'équipe Arkea-Samsic est le sixième à se retirer de la course à cause d'un test Covid positif après le Néo-Zélandais George Bennett (UAE), le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange) et les Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et Guillaume Martin (Cofidis).

9. L'an dernier, huit équipes différentes avaient remporté au moins une étape. Ce total est d'ores et déjà dépassé dans cette édition 2022 puisque neuf formations ont déjà glané au moins un bouquet. En 13 étapes, c'est beaucoup. Grâce à Mads Pedersen, la Trek Segafredo s'est ajoutée à la liste à Saint-Etienne. Elle rejoint Quick Step, BikeExchange, Jumbo Visma, Israel Premier Tech, UAE Emirates, AG2R Citroën, Education First et INEOS Grenadiers.

Juste pour savoir…

. La sieste a été bonne cet après-midi devant la télé ?

. Deuxième du sprint du peloton derrière Wout Van Aert, Florian Sénéchal n'aurait-il pas mérité que Quick-Step chasse un peu plus fort derrière l'échappée du jour ?

. Pogacar va-t-il lancer l'opération reconquête à Mende ?

Le quiz du jour

La réponse au quiz de jeudi était Raphaël Geminiani. Le "Grand fusil" l'avait emporté à Saint-Etienne en 1950.

Voici celui du jour :

Comment s'appelait ce coureur britannique qui avait surpris Thibaut Pinot et Romain Bardet à Mende sur le Tour de France 2015 ?

Le sondage du jour

VINGEGAARD - POGACAR - THOMAS : LE PODIUM EST-IL FIGÉ JUSQU'À PARIS ? Oui Non

