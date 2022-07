L'histoire du jour

Sur un strict plan comptable, il n'a pas fait l'affaire du siècle. Le regroupement derrière lui a permis à tout le monde de limiter la casse, en dehors de Primoz Roglic. Beaucoup d'efforts pour un gain finalement assez marginal de 13 secondes. Mais s'arrêter à cela serait passer à côté de l'essentiel, qui se situe ailleurs pour Tadej Pogacar. Le plus important, mercredi , c'est le message envoyé par le double tenant du titre.

Ad

Non seulement, il a grignoté un peu de temps sur une étape qui, sur le papier, ne lui était pas favorable, mais il a affiché une facilité déconcertante sur les pavés. Car le Slovène n'a pas seulement assuré le coup. Il a pesé sur la course comme aucun autre prétendant au classement général ne l'a fait. Sens du placement et du timing, agilité, il avait la panoplie complète sur les pavés. C'est aussi l'ancien vététiste qui s'est exprimé. On l'a senti à la fois tranquille et agressif. L'équilibre parfait. Et accessoirement, les jambes sont là, si jamais quelqu'un en doutait.

Tour de France Les débats du Tour : Où Pogacar prendra-t-il le maillot jaune ? IL Y A 16 MINUTES

On a même cru que Pogacar allait s'emparer du maillot jaune. Sur l'étape des pavés, c'eut tout de même été une claque pour la concurrence. Il n'est "que" quatrième ce mercredi soir, mais ce n'est pas plus mal pour lui. Il y a un temps pour gagner, un temps pour être en jaune. Ce n'était pas encore ce moment-là. Mais tout le monde a bien compris qui était le patron du Tour, à défaut d'en être encore le leader.

Tadej Pogacar Crédit: Getty Images

Le grand perdant : Primoz Roglic

Primoz Roglic a été aussi malheureux que Tadej Pogacar a été facile. C'est dire s'il a été malheureux. Pendant près d'une heure, il y en a eu partout sur cette étape. A l'arrivée, dans l'optique du général, il n'y a qu'un seul véritable perdant. Allez, deux, avec Ben O'Connor. Mais Roglic est vraiment maudit.

Alors qu'il avait tout bien fait, qu'il figurait dans le premier groupe avec Pogacar, Gaudu et d'autres, le Slovène a chuté. Non seulement il a laissé deux minutes dans l'affaire, mais il souffre selon son directeur sportif Frans Maasen d'une luxation de l'épaule après sa culbute. Rien qui ne semble de nature à le contraindre à l'abandon, mais Roglic a tout de même un destin "poulidorien" sur le Tour de France. Cette première semaine 2022 ressemble à s'y méprendre à celle de 2021. Après avoir vu la victoire finale s'envoler sur le fil il y a deux ans, le sort continue de s'acharner sur lui.

Primoz Roglic, le grand perdant des pavés. Crédit: Imago

L'image

Jonas Vingegaard s'en est bien tiré et, chez Jumbo Visma, c'est donc Primoz Roglic, et non le Danois, qui a perdu gros. Mais le co-leader de la formation néerlandaise a symbolisé lui aussi l'après-midi bien délicate de son équipe. Sa crevaison a provoqué une scène de panique avec un, puis deux puis trois changements de vélo, avant d'en trouver un à sa taille.

Une crevaison, trois changements de vélo : Vingegaard en panique

On a aimé

. Voir une "vraie" étape, une véritable bagarre. Honnêtement, on n'en doutait pas trop, mais après le flop du grand pont danois samedi dernier, les pavés constituaient le deuxième temps fort du parcours sur cette phase initiale du Tour de France. Ils ont joué leur rôle, les coureurs ont utilisé ce terrain pour se livrer et s'il n'y a pas eu de gigantesque chamboule-tout dans la hiérarchie, le contrat est rempli pour cette 5e étape.

. La revanche de Simon Clarke. Vainqueur de l'étape, l'Australien de la formation Israël Premier Tech n'a pas oublié où il était il y a quelques mois : nulle part. "L'hiver dernier, j'étais sans contrat, a-t-il rappelé. Alors, imaginez ce que je ressens aujourd'hui, ça dépasse ce que j'imaginais... Merci à mon équipe, qui m'a redonné une chance." C'est aussi une belle récompense pour ce coup parti dès le début de l'étape. La première échappée.

. La course de David Gaudu. Il avait peur, mais le leader de la Groupama-FDJ, bien protégé par Stefan Küng, a parfaitement négocié ce rendez-vous. Il est resté en permanence dans le groupe principal. Alors, évidemment, sur la ligne d'arrivée, ce fut le cas de beaucoup, mais la manière a marqué les esprits. Un sans-faute pour le Breton, qui dormira sans doute beaucoup mieux mercredi soir que la veille...

"Je me suis bien senti dès les premiers secteurs" : Gaudu soulagé après les pavés

On n'a pas aimé

. Voir le premier abandon de ce Tour 2022. Il s'agit de Jack Haig, pris dans la même chute que Primoz Roglic à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. L'Australien, lui, n'a pas pu repartir. Malheureux Haig, déjà contraint à l'abandon l'an dernier sur chute, dès la 3e étape.

. L'absence de Mathieu van der Poel à l'avant. Le Néerlandais n'a jamais semblé en mesure de peser sur les débats. Si impressionnant l'été dernier, il est clairement dans le dur cette fois. De son propre aveu, il n'est "que l'ombre" de lui-même.

La décla : Wout van Aert

J'ai été tellement à l'arrivée toute la journée que je suis surpris de garder ce maillot jaune. J'étais étonné quand on m'a annoncé ça à l'arrivée.

"Ma chute m'a fait perdre un peu de confiance" : Van Aert s'en est relevé

Trois stats à retenir

2. Magnus Cort Nielsen a été désigné combatif du jour pour la deuxième fois depuis le départ. Il avait déjà été cité dimanche. Le Danois est déjà en train de se positionner pour devenir le "Super combatif" de ce Tour de France. Quatre étapes en ligne, quatre échappées. Mais il n'a pu accompagner ses compères jusqu'au bout mercredi. Bouffé par les crampes, il a lâché dans le final. Personne ne lui en voudra.

22. Le nombre de secondes engrangées par Wout van Aert sur les bonifications depuis le départ du Tour. Sans elles, le Belge ne serait que troisième du général. Et Nelson Powless, son dauphin, 13 secondes derrière lui, serait en jaune...

128. Toujours en secondes, le temps exact perdu mercredi par Primoz Roglic sur Tadej Pogacar. Deux minutes et huit secondes, l'addition est lourde. Pourra-t-il s'en relever ?

Juste pour savoir

Tadej Pogacar sur Paris-Roubaix ça aurait de la gueule, non ?

Où, quand et comment Mathieu van der Poel peut-il encore sauver son Tour ?

Primoz Roglic est-il marabouté au mois de juillet ?

Tout le monde a bien regardé le profil de la fin de l'étape de jeudi ? Attention aux dégâts...

Le profil de la 6e étape : Le jour le plus long

Le quiz du jour

Qui avait gagné lors de la dernière arrivée du Tour de France à Longwy ? Un petit indice, il portait le maillot de champion du monde.

Le sondage

QUI SERA LE FRANÇAIS LE MIEUX CLASSÉ AU GÉNÉRAL À L'ISSUE DE CE TOUR DE FRANCE ? Romain Bardet David Gaudu Guillaume Martin Thibaut Pinot Autre

Tour de France La palette des RP : Un final qui promet beaucoup, "ça va puncher" sur la 6e étape IL Y A UNE HEURE