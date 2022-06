AG2R-Citroën n'a pas fait durer le suspense plus longtemps. Ce jeudi, la formation "Terre-et-Ciel" a dévoilé sa sélection pour le prochain Tour de France. Révélation de la dernière édition où il a terminé à la quatrième place au général, Ben O'Connor sera le leader de l'équipe sur cette 185e édition.

L'Australien pourra notamment s'appuyer sur un escadron tricolore de choix avec Benoît Cosnefroy, l'expérimenté Mikaël Chérel, Aurélien Paret-Peintre, quinzième du général l'an dernier, ou encore Geoffrey Bouchard, meilleur grimpeur du Tour d'Italie en 2021 et qui va découvrir le Tour de France. En vue sur le Tour de Suisse où il a terminé sixième, Bob Jungels sera également de la partie tout comme Stan Dewulf et Oliver Naesen, chargés de protéger leur leader.

Van Avermaet, le grand absent

Si la formation française a fière allure sur le papier, une absence de marque est à noter, celle de Greg van Avermaet. "C’est un crève-cœur de ne pas l’avoir sélectionné. (...) Ce choix a été fait en âme et conscience avec les directeurs sportifs et le directeur de la performance mercredi matin. Ca a été dur à trancher et dur à dire à Greg. C’est le choix sportif que nous avons fait, en raison du parcours."

Porteur du maillot jaune en 2016 et 2018, le Belge de 37 ans ne connaîtra donc pas une dixième participation de rang. Battu sur le fil lors de la sixième étape du Tour de Suisse, Clément Champoussin manque également à l'appel.

Pas forcément en verve en ce début de saison 2022, la formation "Terre-et-Ciel" débarque pourtant sur la Grande Boucle avec le plein d'ambitions comme le confie Vincent Lavenu. "On a de grandes ambitions. On ne va pas donner de chiffres, ce n’est pas notre habitude. Le meilleur classement sera fait à partir du moment où tout le monde est concentré sur le sujet. Si c’est podium, ce sera podium, si c’est top 5, ce sera top 5. Et si on fait septième en ayant bien fait le job, ce sera une bonne chose."

