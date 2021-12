En France, l'attente se fait de plus en plus longue. Depuis 1985 et le sacre de Bernard Hinault, aucun coureur tricolore n'a roulé sur les Champs-Élysées avec le maillot jaune. Il y a deux ans , Julian Alaphilippe a suscité l'espoir lorsqu'il a mené le classement général pendant deux semaines avant de céder sa place de leader à Egan Bernal, le futur vainqueur, lors d'une dix-neuvième étape neutralisée pour cause d'intempéries.