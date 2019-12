1. Julian Alaphilippe

Sport : Cyclisme

Points : 244

Citations : 25

Meilleur classement : 1er

Classement 2018 : 13e

Pourquoi lui ?

Jamais un cycliste n'avait été présent dans notre palmarès. Grâce à Julian Alaphilippe, c'est désormais chose faite. Depuis son éclosion au plus haut niveau en 2015, le natif de Saint-Amand-Montrond n'a cessé de se bonifier, de progresser et chaque nouveau cru a été assorti de franchissements de paliers non négligeables. 2019 n'a pas échappé à la règle. Ce fut son année la plus prolifique, avec 12 victoires, la majeure partie lors d'un printemps à la densité presque indécente.

Ce qui confère en premier lieu sa dimension particulière à la saison de Julian Alaphilippe par rapport aux précédentes, c'est sa victoire dans Milan-Sanremo. Le premier Monument épinglé à son palmarès. Un vide comblé et avec la manière puisqu'il fut le dynamiteur de la course dans sa partie finale avant de se montrer le plus frais et le plus fort pour régler au sprint ses derniers adversaires. Une consécration de ce genre est de celles qui vous font changer de dimension.

Julian Alaphilippe lors de sa victoire dans Milan-Sanremo, en 2019.Eurosport

Mais ce fut loin d'être le seul accomplissement notable du puncheur de l'équipe Deceuninck - Quick-Step. A la Primavera, Alaphilippe a ajouté une nouvelle Flèche Wallonne et les Strade Bianche, une classique au prestige grandissant ces dernières années. On l'a également vu mettre régulièrement dans le mille sur des courses par étapes, et pas des moindres, puisqu'il a glané des bouquets sur Tirreno-Adriatico, le Tour du Pays basque ou le Dauphiné.

Voilà donc un gâteau bien consistant, sur lequel Alaphilippe a mis à profit le mois de juillet pour y apposer une gigantesque cerise. Son Tour de France a dépassé toutes les espérances, y compris les siennes, au point d'engendrer un rêve un peu fou : allait-il être capable de ramener le maillot jaune à Paris ? Lui-même n'y a jamais vraiment cru. A raison. Les derniers jours ont été de trop. Mais avec deux victoires d'étape, une en ligne et une autre sur le chrono individuel, une 5e place au classement final et surtout 14 jours en jaune, il aura été le personnage central de ces trois semaines, à défaut d'en être le vainqueur.

14 jours en jaune sans gagner le Tour, c'est une performance historique. Il est difficile de quantifier ce que pèse une telle épopée par rapport à des victoires de prestige sur des courses d'un jour, mais c'est tout sauf neutre. Le maillot jaune marque les esprits et une carrière, et quand on prolonge son "règne" aussi longuement que le Français a pu le faire cet été, la performance reste remarquable. Mais elle a eu un coût : sorti cramé de son aventure juilletiste, Julian Alaphilippe n'a ensuite plus gagné une seule course. Sa fin de saison n'a pas été celle qu'il escomptait. Mais il n'y a aucun regret à nourrir. Cette épopée-là valait le coup d'être vécue.

Julian Alaphilippe - Tour de France 2019Getty Images

Son année en 5 dates

23 mars : Julian Alaphilippe remporte Milan-Sanremo. Son premier Monument. Après une attaque dans le Poggio, il joue la victoire au sprint dans un petit groupe et s'impose devant Oliver Naesen et Michał Kwiatkowski.

24 avril : Pour la deuxième année consécutive, le Français s'impose dans la Flèche Wallonne.

Vidéo - Comment Alaphilippe a dompté le Mur de Huy et Fuglsang : son arrivée triomphale en vidéo 02:46

19 juillet : Au matin du chrono autour de Pau, Alaphilippe a déjà passé huit journées en jaune. Mais il frappe un grand coup en dominant ce contre-la-montre. Sa deuxième victoire sur ce Tour de France 2019 après celle en solitaire à Epernay.

Vidéo - Julian Alaphilippe a fini au sprint pour remporter le chrono : Revivez son arrivée 02:17

26 juillet : A 48 heures de l'arrivée à Paris, "Loulou" coince dans l'Iseran et doit céder son maillot jaune. Il l'aura porté 14 jours. Du jamais vu pour un non-vainqueur à Paris.

1er décembre : Il est élu "Vélo d'Or" par le jury international de nos confrères de Vélo Magazine. C'est la première fois depuis 1995 qu'un coureur français reçoit cette distinction.