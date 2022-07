Avant le deuxième et ultime contre-la-montre du Tour de France 2022 , les enjeux au classement général étaient très limités. Celui-ci n'a donc pas subi de bouleversement et seuls trois coureurs ont grimpé dans la hiérarchie, sans doute finale, de ce Tour : Aleksandr Vlasov, Romain Bardet et Luis Leon Sanchez. Jonas Vingegaard a lui repris huit secondes à Tadej Pogacar pour porter son avance à 3'34''.

Au matin de ces 40 kilomètres aussi somptueux du point de vue du paysage que difficile de celui de la route, David Gaudu n'avait que peu de crainte même s'il regardait du côté de Vlasov. La remontée de celui-ci s'est limitée à deux rangs et le Breton de la Groupama-FDJ terminera bien ce Tour de France à une superbe 4e place. Le Top 5 est donc complété par Aleksandr Vlasov, septième ce samedi matin et qui a doublé Nairo Quintana et Louis Meintjes à l'issue de ce contre-la-montre.

Le Sud-Africain, en perdition, recule même de deux rangs puisque Romain Bardet a profité de son bon chrono pour gagner un rang, dix secondes séparant désormais les deux coureurs mais à l'avantage du Français, désormais 7e du général. Troisième et dernier changement dans le Top 15, Luis Leon Sanchez, premier Espagnol, a doublé Thibaut Pinot qui finira un Tour de France frustrant à la 15e position.

Le Top 15 du général

1. Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 2. Tadej Pogacar UAE Team Emirates +3'34" 3. Geraint Thomas Ineos Grenadiers +8'13" 4. David Gaudu Groupama-FDJ +13'56" 5. Aleksandr Vlasov Bora - Hansgrohe +16'37" 6. Nairo Quintana Arkea - Samsic +17'24" 7. Romain Bardet DSM +19'02" 8. Louis Meintjes Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +19'12" 9. Alexey Lutsenko Astana +23'47" 10. Adam Yates Ineos Grenadiers +25'43" 11. Valentin Madouas Groupama-FDJ +36'50'' 12. Bob Jungels AG2R Citroën +46'14" 13. Neilson Powless Education First +47'48" 14. Luis Leon Sanchez Bahrain - Victorious +50'09" 15. Thibaut Pinot Groupama-FDJ +50'53"

