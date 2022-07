C'est inévitable et Jonas Vingegaard n'a donc pas pu l'éviter. Chaque année, le vainqueur du Tour de France voit de façon presque automatique se porter sur sa personne les fruits du soupçon. Peut-on ramener le maillot jaune à Paris sans passer par la case dopage ? Dans le cas du Danois, la suspicion est peut-être un peu plus prégnante encore que pour d'autres. Parce que Tour 2022 a été mené à un rythme fou. Il sera d'ailleurs le plus rapide de tous les temps, dépassant le record du Tour 2005, le dernier de l'ère Lance Armstrong avant que celui-ci ne soit rayé des palmarès.

Puis il n'y a pas que Vingegaard. Autour du Scandinave, c'est toute l'équipe Jumbo-Visma qui a impressionné pendant trois semaines. A commencer par Wout van Aert, l'autre "monstre" de cette 109e édition, à l'attaque tous les jours ou presque, vainqueur de trois étapes, rouleur colossal, attaquant frénétique, sprinter de première classe et grimpeur épatant, capable de faire craquer Tadej Pogacar en personne à Hautacam. Plus encore que le maillot jaune, c'est donc toute l'équipe Jumbo qui est dans le viseur des sceptiques.

Samedi, à Rocamadour, où Van Aert et Vingegaard ont signé un doublé sur le contre-la-montre, le maillot jaune et son acolyte vert y ont donc eu droit. "On est complètement propres, chacun de nous dans l'équipe, a promis celui qui remportera dimanche officiellement ce Tour 2022. Je peux le garantir à tous, personne ne prend rien d'illégal."

Parce qu'on est performants on devrait se défendre ?

Pour lui, la supériorité de l'équipe néerlandaise s'explique par la qualité intrinsèque des individus qui la composent, et plus encore par le travail fourni. "Pourquoi on a été si bon ? C'est grâce à notre préparation, estime Jonas Vingegaard. On fait des stages en altitude comme personne n'en fait. On fait tout ce que l'on peut au niveau du matériel, de l'entraînement, de la nutrition. On est la meilleure équipe pour la préparation et c'est pourquoi vous devez nous faire confiance." Pas sûr que cela suffise à convaincre les sceptiques, toutefois.

Wout van Aert, lui, s'est montré beaucoup plus virulent que le maillot jaune. "Je n'ai même pas envie de répondre, c'est une question de merde, a asséné le champion belge. Elle revient à chaque fois que quelqu'un gagne. Parce qu'on est performants on devrait se défendre ? Je ne le saisis pas. On a travaillé si dur pour ça. Le cyclisme a changé, on passe des contrôles tout le temps, toute l'année, on vient chez nous, à la maison. On ne fait que s'entraîner. Et quand on regarde comment l'équipe a progressé ces dernières années, ce n'est pas comme si on venait de nulle part."

Vendredi, après sa victoire à Cahors, Christophe Laporte avait déjà dû répondre, non pas sur le dopage en lui-même, mais sur l'omnipotence de la formation Jumbo, passée en mode Sky cette année. Désormais, l'équipe néerlandaise totalise six victoires d'étapes (trois pour Van Aert, deux pour Vingegaard, une pour Laporte), le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à pois. Alors, Jumbo, trop, c'est trop ?

"Ça me fait rigoler d'entendre des choses comme ça, avait rétorqué le Français. Tous les coureurs travaillent dur, on fait le maximum dans chaque étape pour essayer de l'emporter. Quand on a un coureur comme Wout van Aert dans l'équipe, ça aide beaucoup, il peut gagner une grande partie des étapes sur le Tour de France. On a aussi un des meilleurs grimpeurs du monde, Jonas. Aucun coureur n'est venu nous dire : 'Laissez-nous-en un peu'." Quand une équipe gagne, elle fait parler. Quand elle écrase tout, elle fait jaser.

