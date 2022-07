Le fait du jour

Jusqu'au bout, il n'y en aura eu presque que pour eux. L'équipe Jumbo Visma va finir ce Tour de France à cinq, mais ses deux hommes forts continuent d'asseoir leur domination sur cette 109e édition. Samedi, Wout van Aert et Jonas Vingegaard ont trusté les deux premières places du contre-la-montre à Rocamadour . Un doublé magistral, dont l'ordre aurait d'ailleurs tout à fait pu être inversé puisque le maillot jaune a figuré en tête des trois pointages intermédiaires avant de lever un peu le pied dans le final.

Ad

Le Danois n'avait pas besoin d'un troisième succès d'étape qui aurait presque relevé de l'anecdote, même si une victoire ne l'est jamais. Mais le chrono a appuyé le message : oui, il était bien le plus fort. Le plus frais, aussi, dans cette dernière semaine, où il a clairement dominé Tadej Pogacar. Et s'il a suffisamment géré pour autoriser Van Aert à rafler la mise du jour, il est tout de même resté devant son grand rival slovène. Comme pour répéter "Patron je suis, patron je reste".

Tour de France Vingegaard : "Depuis l'an dernier, je sentais que je pouvais gagner le Tour de France" IL Y A UNE HEURE

Mais il ne suffisait pas à la Jumbo Visma de valider définitivement ce maillot jaune pour exorciser la catastrophe de la Planche des Belles Filles en 2020. La victoire d'étape aura été la cerise sur le gâteau et du point de vue de la formation néerlandaise, ce n'est pas plus mal qu'elle tombe dans la besace de l'autre monstre de l'équipe.

Il n'y a plus de mots pour qualifier le Tour de Wout van Aert, qui montre qu'on peut écraser le Tour à sa façon même sans finir dans le Top 20 au classement final. Il attaque, il sprinte, il relance, il grimpe et il roule. Fort et vite. Dans un registre différent de celui de Vingegaard, le Belge aura survolé ces trois semaines, lui aussi. Dimanche, tout ce petit monde fera la fête sur les Champs-Elysées. Il y aura du Jumbo partout sur le podium parisien. Et qui sait, peut-être un septième bouquet à la fin si Van Aert remet le couvert.

Van Aert ne voulait pas rater ça: l'arrivée de Vingegaard sous l'ovation de son équipier de la Jumbo

Le grand perdant : Filippo Ganna

Avec son statut de double champion du monde en titre du contre-la-montre, l'ultra-spécialiste italien jouait la réussite personnelle de son Tour de France sur les deux chronos. Battu à Copenhague il y a trois semaines (4e à 10 secondes du vainqueur Yves Lampaert), Filippo Ganna espérait prendre sa revanche samedi à Rocamadour mais en dépit d'une grosse performance (plus de 50 km/h de moyenne), le maillot arc-en-ciel a encore raté la victoire.

Et cette fois, il a même fait moins bien puisque quatre coureurs l'ont devancé. Pour son premier Tour de France, Ganna aura donc fait chou blanc, loin du festival qu'il avait pu réaliser lors des Tours d'Italie 2020 et 2021. Le Piémontais avait engrangé cinq victoires dans les différentes épreuves chronométrées. Mais le Tour, c'est autre chose.

41 secondes d'avance sur Ganna : Van Aert se place dans le contre-la-montre

L'image

Jonas Vingegaard avait déjà connu une frayeur dans la descente du col de Spandelles jeudi. Samedi, dans la partie finale du contre-la-montre, le maillot jaune a mal négocié un virage et a manqué de finir dans dans la rocaille. Une fois encore, plus de peur que de mal, mais sa prise de risque dans cette descente technique et annoncée comme potentiellement délicate a failli lui coûter très cher.

Vingegaard aurait pu tout perdre : l'énorme frayeur du maillot jaune

La décla : David Gaudu

Je m'attendais à me faire rattraper par Geraint Thomas, je ne me suis pas fait rattraper par (Tadej) Pogacar donc c'est déjà un bon point. Il faut que le Tour se termine, mais je suis fier de finir quatrième. Là, on peut enfin souffler.

Gaudu : "Il faut que le Tour se termine, mais je suis fier de finir quatrième"

On a aimé

. Le tracé de ce contre-la-montre. Exigeant, technique, et visuellement superbe, jusqu'à la montée finale dans Rocamadour. Le cadre était somptueux et le parcours à la hauteur. Un vrai beau chrono, bien équilibré, d'une longueur raisonnable. Difficile de faire mieux.

. La troisième semaine d'Alexandr Vlasov. Le Russe n'était même pas dans le Top 10 (11e) lundi lors de la journée de repos. Il va finir ce Tour dans le Top 5 (5e). Le leader de l'équipe Bora-Hansgrohe a fini dans les dix premiers des trois étapes des Pyrénées et son chrono, samedi, lui a permis de gober les Colombiens Louis Meintjes et Nairo Quintana pour s'emparer de la 5e place. Une fois remis de sa chute en première semaine, Vlasov s'est montré très solide. Prometteur, pour son premier Tour de France.

. La classe "vestimentaire" de Tadej Pogacar. On s'explique : Jonas Vingegaard a roulé avec un cuissard jaune. Wout van Aert avec un cuissard vert. La palme pour Simon Geschke avec son cuissard à pois. Certains aiment. Nous, non. C'est le MAILLOT jaune, vert, blanc ou à pois. Pas la TENUE. Pogacar, lui, a eu le bon goût d'arborer un cuissard noir, qui n'a fait que mettre en relief son maillot uni blanc. Bravo (et merci) à lui.

On n'a pas aimé

. L'absence presque totale d'enjeu majeur. Le maillot jaune ? C'était plié. Le podium ? Idem. Heureusement, il y avait la victoire d'étape et le prestige est tel que cet enjeu se suffit (presque) à lui-même. Mais un chrono décisif du Tour la veille de l'arrivée qui ne l'est pas (décisif), c'est comme du pain sans sel. Ça ressemble à du vrai pain, mais ça n'a pas le même goût. Ce chrono de Rocamadour, c'était du pain sans sel.

Juste pour savoir

Le rythme cardiaque de Vingegaard est monté à combien sur ce virage mal négocié où il a failli se retrouver à terre ?

Est-ce que tout le monde a bien conscience de la valeur de la 4e place de David Gaudu dans un contexte ultra-concurrentiel ? On a vu des podiums moins méritoires…

Tout le monde est prêt pour le bouquet final de Van Aert sur les Champs ?

Cavendish piégé, Van Aert supersonique : revivez le sprint des Champs-Elysées

Trois stats à retenir

24. Le classement du premier coureur français samedi à Rocamadour. C'est Benjamin Thomas, qui a terminé à 3'09" de Wout van Aert. Les Tricolores ont fait un tir groupé lointain puisque, juste derrière le coureur de Cofidis, on retrouve Romain Bardet (25e) et David Gaudu (26e) qui terminent dans le même temps, à 3'10". Mais la faiblesse française dans l'exercice du contre-la-montre constitue tout de même un vrai souci, notamment dans l'optique du classement général.

25. David Gaudu a réussi un Tour d'une solidité exemplaire mais il l'achève à 13 minutes et 56 secondes de Jonas Vingegaard. Il fallait remonter à 1997 pour voir un tel écart entre le vainqueur du Tour de France et le premier coureur au pied du podium. Cette année-là, Abraham Olano avait achevé la Grande Boucle à 15 minutes et 55 secondes de Jan Ullrich.

52'19". Il y a eu une semaine de trop pour Tom Pidcock. Mardi martin, au départ de Carcassonne, le Britannique pointait à 8'49" du maillot jaune Tadej Pogacar. Cinq étapes plus tard, il est à plus d'une heure. Pidcock a perdu très exactement cinquante-deux minutes et dix-neuf secondes sur Jonas Vingegaard, passant de la 9e à la 17e place au classement général.

Le quiz du jour

La réponse à la question d'hier était : Julian Alaphilippe. Le Français est le dernier coureur à avoir remporté un contre-la-montre individuel sur le Tour de France avec le maillot jaune sur le dos. C'était à Pau, en 2019.

Voici le tout dernier quiz de ce Tour : qui détient le record des victoires sur les Champs-Elysées ?

Le sondage du jour

QUI S'IMPOSERA SUR LES CHAMPS-ELYSÉES ? Wout van Aert Un autre

Tour de France Gaudu : "Il faut que le Tour se termine, mais je suis fier de finir quatrième" IL Y A UNE HEURE