On ne l'aura jamais cru, et pourtant... Malgré un pied de montée effectuée au train par la Jumbo-Visma et des attaques assez tardives (Pogacar n'a bougé que dans les 5 derniers kilomètres), les favoris ont réussi une nouvelle fois une ascension supersonique. En grimpant l'Alpe d'Huez en 39'08'', Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) ont tout simplement réussi le meilleur temps sur la montée mythique depuis 2006 et les 38'35'' du duo d'alors Floyd Landis-Andreas Klöden.

Ad

Un temps que le trio aurait sans doute pu battre (en tout cas Pogacar et Vingegaard) si la bagarre s'était déclenchée dès le pied de l'Alpe d'Huez. Mais la Jumbo-Visma a bien protégé le maillot jaune pendant une longue partie de l'ascension et il a fallu attendre 4km de l'arrivée pour Pogacar accélérer pour la première fois. Sans cela, il aurait peut-être pu prétendre à la 6e place et au temps d'Armstrong en 2001 (38'03'').

Tour de France Les débats du Tour : le podium est-il figé ? IL Y A 3 HEURES

Les trois premiers du classement général de ce Tour 2022 intègrent malgré tout le top 20 de l'histoire sur l'ascension, loin toutefois du record - intouchable probablement - de Marco Pantani (36'40'' en 1995).

Temps d'ascension de l'Alpe d'Huez :

1. Marco Pantani (Italie), 36'40'' en 1995

2. Marco Pantani (Italie), 36'53'' en 1997

3. Marco Pantani (Italie), 37'15'' en 1994

4. Lance Armstrong (Etats-Unis), 37'36'' en 2004

5. Jan Ulrich (Allemagne), 37'40'' en 1997

6. Lance Armstrong (Etats-Unis), 38'03'' en 2001

7. Miguel Indurain (Espagne), 38'04'' en 1995

8. Alex Zülle (Espagne), 38'04'' en 1995

9. Bjarn Riis (Danemark), 38'06'' en 1995

10. Richard Virenque, 38'20'' en 1997

11. Laurent Madouas, 38'34'' en 1995

12. Floyd Landis (Etats-Unis), 38'35'' en 2006

13. Andreas Klöden (Allemagne), 38'35'' en 2006

14. Jan Ulrich (Allemagne), 38'40'' en 2004

15. Richard Virenque, 38'55'' en 1994

16. Carlos Sastre (Espagne), 39'00'' en 2006

17. Iban Mayo (Espagne), 39'08'' en 2003

18. Tadej Pogacar (Slovénie), 39'08'' en 2022

19. Jonas Vingegaard (Danemark), 39'08'' en 2022

20. Geraint Thomas (Grande-Bretagne), 39'08'' en 2022

Tour de France Récital de Pidcock, résurgence de Froome, calme après la tempête : le résumé de la 12e étape IL Y A 5 HEURES