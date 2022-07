Le Tour de France est imprévisible, et chaque étape ajoute son lot de difficultés : chutes, blessures... Depuis deux ans, les coureurs et organisateurs doivent faire face à un nouveau facteur : le covid 19. Alors qu'onze coureurs ont dû abandonner la course, dont trois en raison d'un test positif au Covid, comme Guillaume Martin (Cofidis), l'UCI a dévoilé ce lundi que tous les coureurs testés dimanche étaient négatifs. Une bonne nouvelle tant les craintes de contamination étaient répandues . Si tout va bien d'ici demain, ils seront donc 165 au départ de la dixième étape mardi.

La fédération internationale a insisté, "les règles mises en place depuis deux ans dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de chacun continuent de s'appliquer. Il s'agit notamment de l'obligation de porter un masque, de maintenir une distance physique suffisante et de se désinfecter fréquemment les mains".

Flou artistique sur le protocole

Interrogé sur RMC ce lundi, Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis, a appelé à durcir les mesures sanitaires pour les deuxième et troisième semaines de la Grande Boucle : "On va surtout espérer qu’avec la fatigue qui va monter – puisqu’en deuxième et troisième semaines, les organismes sont plus fragilisés -, on va renforcer les mesures sanitaires. On va, je pense, interdire la présence de personnes autour de l’équipe. Autour de la bulle Tour de France, personne ne porte un masque en France donc, c’est difficile de se protéger."

En cas de positivité, le protocole prévoit que "la décision d'isolement éventuelle sera prise de manière collégiale par le médecin de l'équipe concernée, le médecin Covid-19 de l'épreuve et le directeur médical de l'UCI". Dans une interview au journal L'Equipe, Guillaume Martin, qui se sentait en forme, a critiqué ce point du protocole de l'UCI et s'est interrogé sur la définition des critères retenus pour aboutir à une décision : "C'est un grand flou artistique et c'est là où je l'ai mauvaise. J'en étais resté à l'idée que le protocole avait été aménagé de sorte à ce qu'un coureur positif mais asymptomatique puisse continuer. Je pensais entrer dans cette case." Mais, a reconnu le coureur normand, son dernier test PCR "a révélé un 'taux R' assez bas, donc que ma contagiosité était assez élevée".

Avec AFP

