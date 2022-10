Un Tour de France façon traversée de la France. Ce jeudi, Christian Prudhomme a levé le voile sur l’édition 2023 de la Grande Boucle, au Palais des Congrès, à Paris. Le parcours de ce 110e opus de la plus prestigieuse course cycliste du monde scinde l’Hexagone via une sorte de diagonale, du sud-ouest à l’est, où l’ultime joute en altitude se déroulera dans les Vosges, à la veille du dénouement dans la capitale.

Avant d’ainsi découper le territoire français, l’épreuve (1-23 juillet) va s’élancer d’Espagne, et de Bilbao, où les puncheurs seront attendus. Trois étapes débuteront sur la péninsule ibérique. La dernière s’achèvera à Bayonne. Promesse géographique tenue : la route s’élèvera vite, grâce aux Pyrénées, avec une arrivée à Laruns dès le cinquième jour de course. En 2020, Tadej Pogacar - présent en ce jour de présentation - y avait gagné, à l’issue d’un sprint à cinq, devant Primoz Roglic.

De Bilbao à Paris : la carte du Tour de France 2023 en 3D

Un seul chrono, de 22 km et corsé

La 6e étape sera le théâtre de la première arrivée en altitude, à Cauterets (après un passage par le Tourmalet), clôture du diptyque pyrénéen. Les Alpes, elles, auront droit à plus d’exposition, de Morzine à Courchevel, de la 14e à la 17e étape. Juste avant, le Jura aura marqué les corps, avec le Grand Colombier (13e étape, le 14 juillet). Au cœur de cette intense partie d’escalade : un contre-la-montre de 22 km (16e étape). Le seul de ce Tour, comprenant la côte de Domancy.

Un traitement de l’effort solitaire semblable à celui témoigné lors de l’édition 2020, marquée par le chrono de la Planche des Belles Filles, acte de naissance de Pogacar pour le grand public. Satisfaire les purs spécialistes des CLM ne semble pas être dans l’optique d’ASO. En filigrane de cette tendance confirmée : une absence d’appel du pied au champion du monde Remco Evenepoel, récent lauréat de la Vuelta.

"Les parcours du Tour, sont faits bien en amont", a souligné Christian Prudhomme, auprès de l'AFP, ajoutant "rêve(r) de retrouver l'opposition d'un super rouleur comme Jacques Anquetil et d'un super grimpeur comme Federico Bahamontes". Au sujet de la possible venue d'Evenepoel sur les routes du TDF, le directeur de la course a précisé qu'il serait "absolument ravi qu'il vienne, quelle que soit l'année qu'il choisira."

Le Puy de Dôme 35 ans après, le pari du Markstein

Entre les Pyrénées et les Alpes, le Massif central occupe une place importante, dans ce 110e Tour. Susurré depuis juin, le retour de la Grande Boucle au Puy de Dôme a été acté, jeudi. L’épreuve n’a plus arpenté le célèbre volcan endormi depuis 35 ans. En 1964, il avait accouché d’un duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, photo iconique à la clef. La 9e étape aura ainsi une portée historique.

Les égards du dernier mot montagnard reviendront donc à un cinquième larron, dans la joute des massifs. Les Vosges seront le cadre de la pénultième étape, avec la station du Markstein pour épilogue. Annemiek van Vleuten y a triomphé, lors du Tour de France Femmes. Quant aux sprinteurs, ils semblent à peine moins aliénés qu’ils ne l’ont été en 2022 (six étapes "de plat" selon l'organisation). La "traversée de France" risque de leur paraître longue.

Le détail des 21 étapes

1re étape : Bilbao - Bilbao (182 km) - Accidentée

2e étape : Vitoria-Gasteiz - Saint-Sébastien (209 km) - Accidentée

3e étape : Amorebieta-Etxano - Bayonne (185 km) - De plat

4e étape : Dax - Nogaro (182 km) - De plat

5e étape : Pau - Laruns (165 km) - De montagne

6e étape : Tarbes - Cauterets Cambasque (145 km) - De montagne

7e étape : Mont-de-Marsan - Bordeaux (170 km) - De plat

8e étape : Libourne - Limoges (201 km) - Accidentée

9e étape : Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme (184 km) - De montagne

1er jour de repos

10e étape : Vulcania - Issoire (167 km) - Accidentée

11e étape : Clermont-Ferrand - Moulins (180 km) - De plat

12e étape : Roanne - Belleville-en-Beaujolais (169 km) - Accidentée

13e étape : Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier (138 km) - De montagne

14e étape : Annemasse - Morzine (152 km) - De montagne

15e étape : Les Gets - Saint-Gervais Mont-Blanc (180 km) - De montagne

16e étape : Passy - Combloux (22 km) - Contre-la-montre

17e étape : Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel (166 km) - De montagne

18e étape : Moûtiers - Bourg-en-Bresse (186 km) - Accidentée

19e étape : Moirans-en-Montagne - Poligny (173 km) - De plat

20e étape : Belfort - Le Markstein (133 km) - De montagne

21e étape : Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Élysées (115 km) - De plat