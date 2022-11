Dans deux ans, le Tour de France devrait se conclure à Nice , sur la promenade des Anglais, et non aux Champs-Elysées comme le veut la tradition. Il s'agirait d'une première depuis 1904. Révélée cet été par, l'information a été confirmée mercredi par Le Parisien . Une information qui devrait même être officialisée par Christian Estrosi, le maire de Nice, ce jeudi. Du fait de l'organisation des JO d'été 2024 à Paris, les Champs-Elysées ne pourront exceptionnellement pas accueillir la dernière étape du Tour 2024 pour des questions logistiques et sécuritaires.