L'organisation a officialisé une autre nouvelle en marge de la conférence de presse : la dernière étape, traditionnellement un sprint sur les Champs-Elysées, sera cette fois un contre-la-montre individuel. Ce sera la première fois que le Tour se termine sur un chrono depuis le dénouement légendaire de 1989 où Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour huit secondes, plus faible écart de l'histoire, face à Greg Lemond.

Retour à Paris en 2025

Comme c'est généralement le cas dans une année olympique, le départ de cette 111e édition, qui devrait s'élancer pour la première fois depuis l'Italie et la ville de Florence, sera avancé d'une semaine. La course partira le 29 juin et arrivera le 21 juillet, cinq jours avant le début des Jeux Olympiques. "Nice a accueilli le Tour à 37 reprises avec deux départs en 1981 et 2020", ce dernier "dans un contexte sanitaire très difficile" avec la pandémie de Covid-19, a souligné le maire de Nice, Christian Estrosi.

"Nice est une ville qui rayonne, connue mondialement. Il y a la beauté du cadre et la montagne à côté. La ville offre un décor exceptionnel et un terrain d'expression formidable pour les champions qu'on va utiliser", a indiqué Christian Prudhomme à l'AFP. Mercredi, Le Parisien annonçait que le directeur du Tour de France privilégiait la ville de Nice qui devait accueillir le départ de la Grande Boucle en juillet 2020. Mais pour cause de pandémie, le départ avait été décalé au 29 août, soit une période où les touristes estivaux ont déserté la région.

Pour ce Tour pas comme les autres, les organisateurs prévoient ainsi un "week-end final en feu d'artifice" avec d'abord, le samedi, une étape "orientée montagne" au départ de Nice. Puis, le lendemain, en guise d'ultime juge de paix, un contre-la-montre individuel. En 2025, le retour à la normale est déjà programmé, d'autant qu'on aura quelque chose à fêter. "On sera ravis de retrouver Paris et les Champs-Élysées pour les 50 ans de la première arrivée sur les Champs en 2025", conclut Christian Prudhomme. (Avec AFP)

