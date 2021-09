Ce n’est que le Tour de Grande-Bretagne. Mais c’est peut-être la meilleure course de préparation pour les Mondiaux. Cela fait six jours que Wout van Aert et Julian Alaphilippe, notamment, se tirent la bourre sur les routes britanniques. Avant un dernier week-end moins propice à ce qu’ils s’écharpent, c’est le Belge qui mène nettement aux points : trois victoires à zéro.

Lors des deux dernières étapes, Van Aert (2e) tentera de détrôner Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), leader qui le devance de 4 secondes. Alaphilippe (3e à 21") aura peut-être aussi cette ambition, mais la carte Mark Cavendish pourrait être priorisée chez Deceuninck-Quick Step. Il est donc probable que "Loulou" termine sa semaine sans succès. Le champion du monde n’a plus gagné depuis deux mois et demi, et la 1re étape du Tour de France.

Alaphilippe positive : "ça va payer"

Pourtant, Alaphilippe a de quoi porter un regard raisonnablement confiant sur l’avenir. Et il le fait. "Un air de classique sur le Tour de Grande-Bretagne, un grand merci à toute l’équipe pour l’énorme travail. Il ne manque pas grand-chose mais c’est encourageant pour la suite", a-t-il par exemple écrit sur Twitter, mercredi, après avoir été battu de peu par Van Aert lors du final spectaculaire de la 4e étape.

"Du feu dans les jambes pour la fin de saison, ça va payer", a même ajouté le champion du monde en titre, qui a terminé au pire 8e lors de chaque étape depuis le début de ce Tour de Grande-Bretagne. Vendredi, il a encore été en lice pour la gagne. D’abord remuant dans les derniers hectomètres, à l’instar de son rival de la Jumbo-Visma, Alaphilippe a lancé le sprint de loin, dans le sillage de son coéquipier Mikkel Honoré. Mais dans une côte finale plutôt roulante, Van Aert et Hayter l’ont dépassé comme des avions.

"Julian [Alaphilippe] et Mikkel [Honoré] ont montré qu’ils avaient de bonnes jambes, ce dernier a bien emmené Julian, qui a décroché un solide podium", s’est satisfait Brian Holm avant d’estimer, concernant la forme du Français, que cela "confirme sa trajectoire ascendante pour la fin de saison." Le discours du directeur sportif de Deceuninck-Quick Step est des plus convenus, mais il se tient.

Van Aert, trois succès, dont un qui compte double

Du côté de Van Aert aussi, on assure "(se) concentre(r) sur cette course", mais on voit plus loin. "C’est un grand plaisir pour moi de remporter un troisième succès, a-t-il déclaré vendredi après avoir enlevé la 6e étape. Cela me donne de la confiance et le moral en vue des prochaines courses. Le profil (de la course en ligne) des Mondiaux est similaire en plusieurs points à cette épreuve." En Flandre le 26 septembre prochain, le polyvalent coureur belge sera encore plus sur son terrain.

Ce n’est peut-être pas la plus grosse course que j’aie gagnée, avait commenté en maniant l’euphémisme celui qui a remporté Mais je suis content de la façon dont je l’ai fait, et pour longtemps." Il l’aura peut-être en tête dans deux semaines, au coude-à-coude avec Alaphilippe, la tunique irisée en jeu. Son duel épique avec Alaphilippe, dont il est donc sorti vainqueur lors du quatrième jour de course, a marqué les esprits. Même les siens. ", avait commenté en maniant l’euphémisme celui qui a remporté trois étapes dans différents registres sur le Tour cette année ." Il l’aura peut-être en tête dans deux semaines, au coude-à-coude avec Alaphilippe, la tunique irisée en jeu.

