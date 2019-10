Les derniers lauriers de la saison reviennent à Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), vainqueur de la 6e étape du Tour de Guangxi, mardi à Guilin, et à Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), qui remporte le classement général de la dernière épreuve du World Tour 2019. Ackermann s’est imposé au sprint devant Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) et Timo Roosen (Jumbo Visma). Dani Martinez (EF Education First) et Diego Rosa (Ineos) suivent Mas au général.

Le cadeau d'adieu de Mas

Je suis très content de finir la saison avec 13 victoires”, s’est félicité Ackermann. “C’est ma meilleure saison et je peux encore faire mieux l’an prochain, en commençant par perdre du poids.” Enric Mas s’est lui réjoui de sa première victoire dans une course par étapes : “Je vais pouvoir m’appuyer dessus pour la prochaine saison”, qu’il disputera sous les couleurs de la Movistar.

L’étape a été animée par l’offensive au long cours de Wang Meiyin (Bahrain-Merida), Frederik Frison (Lotto-Soudal), Jay Thomson (Dimension Data), Paul Ourselin (Total Direct Énergie) et Kevin Van Melsen (Wanty-Gobert). Les équipes de sprinteurs se sont associées aux Deceuninck-Quick Step d’Enric Mas pour contrôler l’écart et assurer une arrivée massive. Frison a été le dernier à rendre les armes, à 4 km de l’arrivée, avant le deuxième déboulé victorieux d’Ackermann sur ce Tour de Guangxi 2019.

Plus tôt dans la journée, Chloe Hosking (Alé Cipollini) s’était également imposée dans les rues de Guilin en conclusion du World Tour féminin. L’UCI célébrait ensuite les héros de la saison avec son gala annuel, en présence du champion du monde Mads Pedersen (Trek-Segafredo).