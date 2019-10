La troisième a été la bonne pour Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Devancé par Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) puis Dan McLay (EF Education First) dans les deux premières étapes du Tour de Guangxi, l’Allemand s’est imposé samedi, après 143,4 kilomètres de course en circuit autour de Nanning, la capitale de cette province du sud de la Chine. Déjà porteur du maillot rouge de leader, Ackermann s’est accroché dans la dernière ascension pour devancer au sprint Alexandr Riabushenko (UAE Team Emirates) et Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

“J’étais très déçu dans les deux premières étapes et aujourd’hui j’ai tout donné même si je n’étais pas sûr que ce soit un parcours pour les sprinteurs”, a expliqué Ackermann, qui était apparu remonté vendredi contre son compatriote Phil Bauhaus (Bahrain-Merida), déclassé après un sprint irrégulier. “Ma ligne d’arrivée était au sommet de la dernière ascension, j’ai tout fait pour être avec Trentin dans les dix premiers et ensuite j’ai pu sprinter pour la victoire.”

Martin se montre avant l'étape reine

Brian Van Goethem (Lotto Soudal), Nic Dlamini (Dimension Data) et Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) ont animé l’échappée du jour. Sous l’impulsion de Bora-Hansgrohe, Mitchleton-Scott puis Astana, le peloton a contrôlé l’écart et ils ont été repris avant d’attaquer le dernier tour de circuit, à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

Guillaume Martin (Wanty-Gobert) est passé à l’attaque dans la dernière ascension du jour, à 6km de l’arrivée. Un petit peloton s’est regroupé dans la descente, permettant à Ackermann de sprinter pour la victoire. “Je préfère les enchaînements de difficulté mais les sensations sont bonnes”, a expliqué le grimpeur français, qui espère s’illustrer dimanche dans l’étape reine de cette dernière épreuve du World Tour 2019.