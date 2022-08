Le joli coup de Guillaume Martin (Cofidis). Le Français s'est imposé sur la 2e étape du Tour de l'Ain et empoche dans le même temps le maillot jaune. Après s'être extirpé à quelques hectomètres de la ligne d'un groupe d'échappés, il a devancé de deux secondes le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), qui a été l'un des animateurs du final, le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ), le Belge Mauri Vansevenant (Quick-Step - Alpha Vinyl), le Finlandais Jaakko Hänninen (AG2R-Citroën) et le Colombien Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Movistar).

Alaphilippe a lâché dans le final

Martin, qui se présente en position de force avant la 3e et dernière étape, jeudi, qui favorisera encore les grimpeurs, a ravi le maillot jaune au Britannique Jake Stewart (Groupama-FDJ) et compte six secondes sur Jensen et huit sur Molard.

Le double champion du monde, Julian Alaphilippe (Quick-Step - Alpha Vinyl), qui met la dernière main à sa préparation pour le Tour d'Espagne, forfait pour le Tour de France après avoir été blessé dans une chute dans la classique Liège-Bastogne-Liège puis un test positif au Covid, s'est bien battu mais a dû lâcher prise dans le final. Il s'est classé 9e à 1'11'' du vainqueur, et pointe au 9e rang du général (+1'21'').

