Cian Uijtdebroeks n'était vraiment pas loin de réussir le coup double. Le Belge a remporté vendredi la 7e étape du Tour de l'Avenir après avoir mené seul l'ascension du col de la Madeleine, mais a raté le maillot jaune détenu par l'Allemand Michel Hessmann à cause d'un ravitaillement litigieux. Agé de 19 ans, Uijtdebroeks est parti seul dans la dernière côte de cette étape disputée sur 177 km entre Thonon-les-Bains et Saint-François Longchamp et a devancé l'Italien Davide Piganzoli et Hessmann, surprenant 3e.

Ad

Le jeune Allemand, qui comptait 1'16" d'avance au classement général sur son concurrent belge au départ de l'étape, avait sur la ligne une poignée de secondes de retard pour conserver son maillot jaune. Mais Uijtdebroeks a reçu une pénalité de 20 secondes pour avoir récupéré un bidon au-delà d'une zone de ravitaillement et pointe donc à la 2e place, à 11 secondes de Hessmann.

Tour Poitou-Charentes Küng remporte le général, la dernière étape pour Manzin IL Y A UNE HEURE

Le vélo au Rwanda : "J’ai demandé à Pierre Rolland s’il y avait autant de monde sur le TDF"

Le coureur belge, 8e du Tour de Norvège en mai, a expliqué avoir juste pris le bidon tendu par son équipe, sans soupçonner d'erreur. "Je savais que la partie la plus raide était au début de la côte et que je devais partir de loin pour reprendre du temps", a-t-il raconté. "Je me sentais bien donc j'ai essayé. Mais après ça a été très long".

Hessmann : "Je ne suis pas frais !"

La dernière ascension a également été longue pour Hessmann, qui avait assuré ces derniers jours ne pas être un bon grimpeur. "Je ne suis pas frais !", a-t-il reconnu à l'arrivée. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait une telle ascension. Mais je suis dans la meilleure forme de ma vie, mon poids est idéal, mes coéquipiers sont exceptionnels. Je me suis vraiment surpris moi-même". "Cian (Uijtdebroeks) n'a pas à s'inquiéter. Sauf pépin majeur, il va finir par me le prendre ce maillot", a assuré l'Allemand.

Samedi, la 8e et avant-dernière étape de ce petit Tour de France des jeunes se jouera entre Ugine et La Toussuire avec deux ascensions majeures: le col de la Madeleine dans l'autre sens et l'arrivée disputée à près de 1.700 mètres d'altitude.

Tour d'Espagne Sivakov, frustré : "J’avais les jambes pour suivre Ayuso" IL Y A 3 HEURES